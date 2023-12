Melhor universidade de Londres ensina brasileiros como estudar com bolsa

LSE - Foto: Andrea Tissenbaum

Integrantes da London School of Economics and Political Science (LSE) darão todas as dicas em webinar realizado pela Fundação Estudar, dia 13/12!

Eleita pelo quinto ano consecutivo como a melhor cidade mundial para estudantes pelo QS Best Student Cities, Londres atrai, todos os anos, alunos brasileiros que sonham em estudar fora. Para quem deseja trilhar essa jornada ganhando bolsa de estudos, a Fundação Estudar e a London School of Economics and Political Science (LSE) - a melhor universidade de Londres e a terceira melhor do Reino Unido, segundo o Complete University Guide 2024 - promovem evento online no próximo dia 13, às 18h. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar este link.

O webinar vai contar com a participação de Nathan Brennan, responsável pelo recrutamento de alunos da Europa, África, Oriente Médio e América Latina na LSE; e Maria Luiza Dias Campos, mestranda na LSE. Com a mediação de Beatriz Alvarenga, Especialista em Estudos Internacionais da Fundação Estudar, os convidados irão compartilhar suas experiências e tirar dúvidas de futuros alunos, responsáveis e orientadores universitários.

"A LSE é uma universidade notável. Já formou diversos líderes de estado e tem 18 prêmios Nobel entre seus ex-alunos. Para os brasileiros, é muito interessante, porque conta com 14 milhões de libras em financiamento e ajuda financeira para seus alunos, inclusive com programas de auxílio na graduação e pós voltados aos estudantes internacionais" explica Beatriz Alvarenga.

Serviço - Webinar "Como estudar com bolsa no Reino Unido? Descubra com uma das melhores universidades do mundo!"

Quando: 13/12, às 18h

Como se inscrever: por meio deste link

Idioma: inglês

Valor: gratuito

Transmissão: via Youtube

