ONG fundada em Harvard oferece formação gratuita em liderança e financiamento para desenvolvimento profissional

O Aspire Leadership Program promove formação e apoio a estudantes de baixa renda. Inscrições até 19/04.

O Aspire Institute, organização sem fins lucrativos fundada em Harvard, recebe inscrições para seu programa gratuito de desenvolvimento de liderança voltado a jovens de baixa renda que sejam parte da primeira geração de suas famílias a ter acesso ao ensino superior. As candidaturas podem ser enviadas pelo site até o dia 19 de abril de 2023.

O programa é 100% virtual e dividido em seis etapas, com concessão de certificados para cada estágio concluído. Ao longo do percurso, os participantes podem acessar cursos de HarvardX, além de acompanhar palestras e estudos de caso com professores de Harvard e outras instituições internacionalmente reconhecidas.

Ao final do programa, os participantes passam a fazer parte da comunidade global de ex-alunos e podem concorrer a financiamentos de até 10 mil dólares para implementar projetos de impacto social em suas comunidades, além de auxílios de cerca de 300 dólares para desenvolvimento acadêmico e profissional.

O projeto nasceu com o objetivo de oferecer suporte e recursos a jovens talentos que não necessariamente encontram o incentivo para continuar os seus estudos em seus círculos sociais e familiares, empoderando e incentivando-os a promover mudanças em suas comunidades. Outro objetivo é oferecer aos participantes uma abertura para uma comunidade global, promovendo trocas entre estudantes e professores do mundo todo.

Quem pode se candidatar?

Podem se candidatar ao programa jovens provenientes de famílias de baixa renda que tenham entre 18 e 26 anos. Os candidatos precisam estar cursando ou ter concluído recentemente a graduação - no segundo caso, não podem estar inscritos na pós-graduação. Também são aceitas candidaturas de jovens refugiados ou pessoas que precisaram emigrar, tendo seus estudos interrompidos.

Sobre o Aspire Institute

Fundado pelos professores Tarun Khanna e Karim Lakhani da Harvard Business School, o programa surgiu no Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, com o nome "Crossroads Emergin Leading Program". Em 2022, devido a sua expansão, o projeto tornou-se uma instituição sem fins lucrativos independente e passou a abrir escritórios pelo mundo. No Brasil, o Aspire Institute atua através de uma parceria com o Insper, em São Paulo.

