Organização global chama jovens influenciadores da América Latina

As inscrições para o programa Embaixadores de Redes Sociais 2023, do Global Landscapes Forum, vão até 31/12. Se você tem entre 18 e 35 anos e é entusiasta da sustentabilidade, participe!

O Global Landscapes Forum (GLF), maior plataforma mundial focada no uso integrado de terras que conecta as pessoas com uma visão compartilhada, está com as inscrições abertas para seu programa de Embaixadores de Redes Sociais da GLF 2023. O programa reúne jovens de 18 a 35 anos de todo o mundo que são versados em redes sociais, entusiastas da sustentabilidade e têm pelo menos um nível básico de inglês.

Este programa de voluntariado amplia a voz dos jovens latino-americanos e caribenhos na conversa global. Ele oferece oportunidades de networking, acesso gratuito a eventos do GLF, workshops de redes sociais e programas de aprendizagem, mentoria e certificados personalizados. As inscrições vão até 31 de dezembro de 2022 e podem ser feitas AQUI. O GLF anunciará o novo grupo de Embaixadores de Redes Sociais até 31 de janeiro de 2023.

Em 2022, em sua terceira edição, o programa recebeu 41 jovens influenciadores de 26 países. Os Embaixadores das Redes Sociais da GLF ajudam na conscientização compartilhamento de soluções sobre o uso sustentável da terra, justiça climática, transformação dos sistemas alimentares, finanças sustentáveis e direitos indígenas, entre outros tópicos importantes.

"O programa é uma grande oportunidade para aprender sobre as últimas tendências de restauração de paisagens sustentáveis, e trabalhar em rede com agentes de mudança de todo o mundo", diz Tayma Hashem, estudante jordaniana de mestrado em liderança de sustentabilidade na Universidade Estadual do Arizona e Embaixadora de Redes Sociais da GLF em 2022.

Sobre o GLF

O Global Landscapes Forum (GLF) é a maior plataforma mundial de conhecimento sobre o uso integrado da terra, conectando pessoas com uma visão compartilhada para criar paisagens produtivas, rentáveis, equitativas e resilientes. Ele é liderado pelo Center for International Forestry Research-World Agroforestry Centre (CIFOR-ICRAF), em colaboração com seus co-fundadores UNEP e o Banco Mundial, e seus membros fundadores. Saiba mais em www.globallandscapesforum.org. #ThinkLandscape

Inscreva-se até 31 de dezembro de 2022. Saiba mais sobre o programa Embaixadores das Redes Sociais do GLF AQUI.

