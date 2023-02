Os 5 melhores programas de MBA do mundo

Foto: Charles de Luvio, via Unsplash

Para quem quer fazer um MBA no exterior, conhecer os programas oferecidos e suas classificações ao redor do globo por meio de rankings confiáveis é fundamental.

Se você está pensando em fazer um MBA no exterior, vale a pena conferir os programas oferecidos ao redor do mundo e suas classificações. Uma excelente ferramenta para isso é o conceituado QS Global MBA Ranking, que classifica os melhores programas de MBA de acordo com 13 critérios de qualidade divididos em cinco categorias principais:

- Empregabilidade (40%)- Empreendedorismo e resultados de ex-alunos (15%)- Retorno ao investimento (20%)- Liderança de pensamento (15%)- Diversidade dos estudantes e professores (10%)

Para passar pela peneira inicial e ser avaliado no ranking da QS, o curso de MBA deve ser integral, ministrado presencialmente e ter uma média mínima de 15 estudantes por turma. Além disso, a instituição de ensino precisa ser reconhecida por uma das organizações oficiais de acreditação internacional: AACSB, AMBA e EFMD (EQUIS). O ideal é que seja reconhecida pelas três.

Os dados para o ranking são coletados a partir de três pesquisas: QS Global Employer Survey, QS Global Academic Survey e uma entre as próprias escolas de negócios. Na última edição, o QS Global MBA Rankings 2023 conta com 300 instituições do mundo todo que oferecem os melhores programas gerais de MBA.

Continua após a publicidade

Se você busca um Master in Business Administration em uma área de especialização específica, não deixe de consultar o QS MBA by Career Specialisation Rankings 2023 que divide os melhores MBAs do mundo de acordo com sete carreiras diferentes: consultoria, finanças, gestão da informação, marketing, gestão de operações, tecnologia e empreendedorismo.

Top 10 MBAs globais:

Stanford Graduate School of Business, Estados Unidos Harvard Business School, Estados Unidos Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos HEC Paris, França London Business School, Reino Unido MIT Sloan School of Management, Estados Unidos IE Business School, Espanha Columbia Business School, Estados Unidos INSEAD, Singapura e França IESE Business School, Espanha

Saiba mais sobre os cinco melhores programas de MBA do mundo segundo o QS Global MBA Rankings 2023:

- O MBA da London Business School, localizada na capital da Inglaterra, já formou uma comunidade global de 47 mil profissionais de 156 países.- 92% dos estudantes da última turma de 2021 conseguiram um emprego três meses após a conclusão do curso.- Neste MBA, o estudante pode montar seu curso escolhendo as matérias de acordo com seus objetivos de carreira.- O programa seleciona profissionais com cinco anos de experiência profissional.- A duração é de 15 a 21 meses, dependendo de quantas matérias o estudante faz por termo acadêmico.- O preço total do MBA da London Business School para o ano acadêmico de 2023 é £ 97.500*.- Mulheres com os requisitos adequados (entre eles, comprovar necessidade financeira) concorrem a 12 bolsas de estudo de 50% ou 100% para o MBA da London Business School (Laidlaw Women's Leadership Fund).

Continua após a publicidade

- Embora sediado em Paris, na França, o MBA do HEC Paris é ministrado em inglês.- Sua duração é de 16 meses.- O programa tem processos de admissão em setembro e janeiro.- O valor total do curso para o ano letivo de 2023 é de EUR 80.000 (admissão em janeiro) ou EUR 87.000 (admissão em setembro).- 94% dos estudantes da última turma do curso de 2021 eram estrangeiros.- 69% dos alunos conseguiu um emprego no exterior e 79% trocou de setor profissional após o MBA.- Para ser selecionado, além da inscrição com todos os requisitos adequados, candidatos passam por duas entrevistas com ex-alunos do MBA.- Todos os candidatos do MBA da HEC Paris podem concorrer à bolsas de estudo de diferentes valores e requisitos. Todos os anos, a HEC Foundation concede mais de EUR 1.000.000 em bolsas de estudo.

- A Wharton School é a escola de negócios da Universidade de Pensilvânia, com campi na Filadélfia, San Francisco e em Beijing, na China.- O MBA da Wharton tem 20 meses de duração, incluindo três meses e meio de estágio de verão.- O programa tem três prazos de inscrição por ano: setembro, janeiro e março.- Este MBA oferece uma base geral em business e 18 áreas de especialização, com mais de 200 matérias eletivas. A maioria dos estudantes escolhe duas áreas de especialização diferentes.- O curso é ministrado na Filadélfia, mas os alunos têm a opção de fazer um semestre em San Francisco, na Califórnia.- O valor do primeiro ano do MBA da Wharton para o ano letivo de 2022-2023 foi de US$ 84.874.- Todos os alunos selecionados no MBA são considerados para receber um suporte financeiro da Wharton Fellowship com base no pedido de admissão. Os critérios para a seleção da bolsa incluem qualidades pessoais e experiência únicas, desempenho acadêmico, desenvolvimento profissional excepcional e envolvimento com a comunidade.

- O MBA de Harvard University tem dois anos de duração e inclui um estágio de verão.- O curso tem um currículo dinâmico, com estudos de casos, projetos práticos, simulações e exercícios introspectivos, entre outros métodos.- O processo seletivo é feito em três fases: na primeira, o candidato preenche o formulário de inscrição e providencia todos os requisitos necessários, como currículo, duas cartas de recomendação, essay, nota no GMAT ou GRE e uma prova de proficiência em inglês, a segunda etapa envolve uma entrevista e a terceira, uma reflexão por escrito 24 horas após a entrevista.- A HBS tem uma equipe de Carreira & Desenvolvimento Profissional com recursos especializados para que os estudantes sejam bem-sucedidos durante e após o MBA.- O valor anual do MBA de Harvard para o ano acadêmico de 2022-2023 foi de US$ 73.440.- Segundo o site oficial do curso, 50% dos seus estudantes recebem uma bolsa de estudo com base em necessidade financeira.

- Eleito o melhor do mundo, o MBA da Stanford University, nos Estados Unidos, tem como lema "Mudar vidas, mudar organizações, mudar o mundo".- Stanford realiza bate-papos online regulares com seus estudantes, para que interessados tirem suas dúvidas sobre os cursos. As inscrições acontecem pelo site oficial da universidade e são bem concorridas.- O MBA tem dois anos de duração. No primeiro ano, estudantes cursam matérias de base consideradas essenciais. No segundo, escolhem entre uma grande seleção de matérias eletivas de acordo com seus objetivos pessoais e profissionais.- O programa de MBA de Stanford propõe: expandir a mentalidade, pensar com coragem, construir sua comunidade, liderar com o coração e definir o futuro.- A experiência internacional é uma parte importante do MBA de Stanford. Os alunos têm a oportunidade de participar de programas no exterior por meio de intercâmbios, imersões de gestão global e viagens de estudo.- O processo seletivo é feito pelo site MyStanford.MBA e a inscrição varia de acordo com cada candidato. Antes de começar, estudantes respondem uma rápida enquete para ter acesso a dicas personalizadas.- Para concorrer, você precisará informar seu histórico acadêmico e experiência profissional e providenciar cartas de recomendação, essay, resultado no GMAT ou GRE, um teste de proficiência no inglês, informações pessoais, atividades extracurriculares e prêmios recebidos, entre outros documentos.- Stanford também realiza entrevista com os candidatos.- O valor do MBA da Stanford Graduate School of Business para o ano letivo de 2022-2023 foi de US$ 76.950.- A universidade oferece bolsas de estudo por necessidade financeira de acordo com a situação de cada candidato.

Continua após a publicidade

*Os valores mencionados em todos os programas não incluem acomodação e outros custos.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.