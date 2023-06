Pensando em estudar na Nova Zelândia?

Victoria University of Wellington | Crédito: Divulgação

Com as fronteiras abertas, país volta a receber estudantes, reativa oportunidades e consolida ofertas em programas voltados às industrias criativas.

"Estamos de volta", afirma entusiasmado Richard Prendergast, embaixador da Nova Zelândia no Brasil. "Entre abril e julho de 2022, reabrimos nossas fronteiras e estamos trabalhando para receber da melhor forma possível todos os alunos que desejam estudar em nosso país".

Na pesquisa "Por que Nova Zelândia", realizada recentemente, questões relacionadas aos direitos humanos se apresentam como fatores de decisão na hora de escolher onde estudar fora do Brasil, ao lado da qualidade de ensino oferecida pelas próprias instituições de ensino.

Talvez por essas razões os brasileiros gostem tanto desse país tão especial e há anos representem um de seus mais significativos grupos de estudantes internacionais. "O idioma (inglês), ótimas universidades e instituições de ensino, uma cultura acolhedora e respeitosa, e a segurança do dia-a-dia, percebida especialmente por mulheres e minorias formam uma composição bastante atraente", explica o embaixador. "Além disso, as similaridades entre as culturas de nossos países e o resultado dessa mistura funciona muito bem. Viajar para um novo destino como turista ou para estudar não se resume a ver coisas ou aprender. Ser acolhido, respeitado e poder criar ligações familiares são fatores que marcam positivamente essa jornada".

As oito universidades da Nova Zelândia, ranqueadas entre as melhores do mundo, preparam os alunos para um futuro melhor, incentivando-os a pensar em sustentabilidade, boa governança e objetivos sociais. A excepcional qualidade de vida e a diversidade da população aprimoram ainda mais o processo educacional. Sim, os neozelandeses valorizam muito o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, então é possível se divertir, relaxar e estudar com seriedade.

Continua após a publicidade

Oportunidades para brasileiros

Brazil Working Holiday Visa: destinado a jovens entre 18 e 30 anos. Trezentos vistos permitem que os candidatos aprovados trabalhem na Nova Zelândia por até 12 meses e estudem ou recebam algum tipo de treinamento profissional por até seis meses. Inscrições reabrem em 10 de outubro de 2023.

Maanaki Scholarships: oferecidas pelo governo da Nova Zelândia para alunos latino-americanos são integrais, não têm limite de idade e contemplam diversos programas de ensino. As inscrições reabrem em 2024. Acompanhe as informações atualizadas AQUI.

Indústria criativa

O setor da indústria criativa na Nova Zelândia abrange uma ampla gama de carreiras: cinema, música, rádio e TV, design e tecnologias digitais, bibliotecas, literatura, museus e galerias, artes cênicas e visuais.

Wellington é uma das capitais mundiais do audiovisual. Com a revolução criada pelos filmes da saga O Senhor dos Anéis no começo dos anos 2000, a cidade se tornou centro de atividades de pós-produção de Hollywood, com empresas dedicadas a atividades como criação e modelação de personagens, animação, entre outros. A Weta FX, de Peter Jackson, é um dos destaques da área.

A necessidade de mão de obra especializada impulsionou a criação de cursos de graduação e pós na cidade, que formam profissionais para as diversas etapas da produção audiovisual e outras áreas da indústria criativa. Confira!

Continua após a publicidade

Victoria University of Wellington

Fundada em 1897, a Victoria University of Wellington é localizada no coração da vibrante capital da Nova Zelândia. Com três campi centrais, aproximadamente 22 milestudantes, incluindo alunos internacionais de mais de 100 países, compõem o diversificado portfólio de estudantes da Victoria. A universidade oferece mais de 170 programas de graduação ou pós-graduação, incluindo Game Design, Animation and Visual Effects, Design for Social Innovation, Design Innovation e Fashion Design Technology.

Media Design School

Instituição de ensino superior privada, oferece treinamento especializado em animação 3D e efeitos visuais, arte de games, programação de games, design gráfico e de movimento, inteligência artificial de mídia digital e publicidade criativa:

Bachelor of Art & Design - 3D Animation and Visual Effects

Bachelor of Software Engineering - Game Programming

Bachelor of Software Engineering - Artificial Intelligence

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

Bachelor of Media Design - Interactive UX/UI Design

Graduate Diploma of Creative Technologies

Master of Design

Auckland University Of Technology - AUT

Os programas de tecnologias criativas da AUT reúnem artes criativas, design, mídia digital, computação, engenharia e empreendedorismo em um ambiente de aprendizado inovador e altamente colaborativo, compartilhando projetos com colegas e parceiros do setor. A AUT oferece graduação em Visual Arts, Communication Studies in Screen Production e mestrados em Creative Technologies, Visual Arts e Design.

Continua após a publicidade

University of Auckland

Fundada em 1883, é a principal universidade de pesquisa da Nova Zelândia e a única do país classificada entre as 100 melhores do mundo no QS World University Rankings. Na indústria criativa, a University of Auckland oferece programas de graduação em Creative Arts and Industries - Sustainable Design, Design, Bachelor of Fine Arts (BFA) e Master of Fine Arts (MFA).

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.