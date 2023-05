Programa de bolsas de estudo procura jovens que querem impactar o Brasil

Imagem: BRASA

Destinadas a jovens de baixa renda aprovados em universidades de excele?ncia no exterior, as Bolsas BRASA encerram suas inscrições em 07/05.

A BRASA, maior associac?ão de estudantes brasileiros no exterior, está oferecendo bolsas de estudo para jovens li?deres apaixonados por transformac?ão e comprometidos com o Brasil. Candidatos devem já ter sido aceitos ou estar realizando um curso de graduac?ão completa no exterior, e possuir excelência acadêmica e engajamento com suas comunidades, comprovadas atrave?s de trajeto?ria pessoal.

Na busca por fomentar a igualdade de oportunidades para que talentos brasileiros realizem o sonho de estudar nas melhores universidades do mundo, a BRASA oferece duas modalidades de bolsas: Programa de Bolsas BRASA e o BRASA Blacks, esse u?ltimo com foco em estudantes pretos e pardos comprometidos com o empoderamento da comunidade negra brasileira.

Ale?m do auxi?lio financeiro para cobrir parcialmente o pagamento da universidade e despesas de manutenc?a?o, a BRASA tambe?m oferece mentoria com profissionais inspiradores e acesso a oportunidades incri?veis dentro de sua rede. Atualmente, contam com 38 bolsistas de todas as regio?es do Brasil estudando em universidades como Stanford, Sorbonne Universite?, Harvard, Wellesley College, Minerva School e Tel Aviv University.

O processo seletivo é composto por quatro partes. Uma inscric?a?o gratuita e online, entrevista com a rede BRASA, um painel com Presidentes da organizac?a?o e, por fim, um painel com apoiadores. O painel de apoiadores inclui Nicola Calicchio, Membro do Conselho da CNN e Cimed Reme?dios, Carlos Portugal, So?cio fundador do PG Law, e Sofia Esteves, Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

Para os estudantes participantes da BRASA, os sonhos sa?o sem limites! "O meu maior sonho e? desenvolver uma tecnologia que torne o tratamento oncolo?gico mais acessi?vel no Brasil", afirma Victor Dubeux, bolsista da 3a Gerac?a?o do Programa de Bolsas da BRASA. E? atrave?s desse tipo de incentivo que desde 2019 a BRASA impulsiona uma gerac?a?o de bolsistas anualmente.

As inscric?o?es para o Programa de Bolsas BRASA devem ser feitas atrave?s do site ate? 7 de maio, a?s 11h59 .

Sobre a BRASA:

Fundada e liderada por estudantes brasileiros, a BRASA tem por missa?o empoderar a pro?xima gerac?a?o de li?deres brasileiros por um Brasil melhor. Atualmente, conta com mais de 9.000 alunos em 90 universidades espalhadas pela Ame?rica do Norte, Europa e A?sia promovendo atividades de empoderamento e desenvolvimento pessoal e profissional, sendo um de seus projetos o Programa de Bolsas.

