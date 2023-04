Programa de bolsas exclusivo para estudantes de tecnologia abre inscrições

Thiago Veloso - Bolsista Tech Fellow no MIT | Foto: Fundação Estudar

Tech Fellow, da Fundação Estudar, leva alunos para graduação e intercâmbio de longa duração nas melhores universidades do mundo.

Estão abertas as inscrições para o Tech Fellow, programa de bolsas da Fundação Estudar exclusivo para estudantes de tecnologia, que já estudam fora ou desejam cursar as melhores universidades do mundo, e buscam apoio para potencializar sua carreira. O auxílio contempla o pagamento do curso e despesas relacionadas aos estudos como moradia, transporte, alimentação e livros, dentre outros.

Para se inscrever gratuitamente, basta acessar este LINK até o dia 05 de junho.

Os alunos que desejam concorrer a uma bolsa que cobre até 95% dos custos, chegando ao valor de até R$ 220 mil, precisam estar em processo de aceitação, matriculados ou já cursando programas cursos da área de tecnologia como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Data Science, Sistemas de Informação e correlatos. São aceitos programas de graduação (Major), dupla graduação (Double Major), graduação em área secundária (Minor) e intercâmbios com duração superior a dois meses.

Os bolsistas contam, ainda, com mentoria com fundadores de startups, big techs e profissionais que são referência em tecnologia; acesso à cursos e eventos exclusivos, suporte à carreira; apoio individual e personalizado para alavancar os seus projetos e acelerar sua vida profissional; suporte à criação de projetos e conexão com possíveis investidores, além de conexão com oportunidades no mercado.

Talentos tech

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a Brasscom, 797 mil novas vagas serão criadas no setor tech até 2025, no Brasil, mas 532 mil não poderão ser preenchidas por falta de profissionais. Programas como o Tech Fellow chegam para ajudar a formar mão de obra qualificada para enfrentar esse desafio. "Nosso país é repleto de talentos. E o melhor caminho para suprir a carência de profissionais tech é dar oportunidades de qualificação para quem está em formação", destaca Patrícia Aguiar, Gerente de Redes e Seleção Massiva da Fundação Estudar.

Um exemplo de talento que o Tech Fellow ajudou a revelar é Thiago Veloso, que participou do programa em 2021 e foi contemplado com uma bolsa de estudos para graduação em Ciência da Computação e Engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), com conclusão de curso prevista para 2025.

Segundo Thiago, o Tech Fellow possibilita uma troca incrível com especialistas e grandes lideranças da área, além da oportunidade de impactar positivamente a sociedade ao redor por meio da tecnologia. "No Tech Fellow, encontrei um grupo que compartilha valores fundamentais em minha vida: Tecnologia e Humanismo. Além disso, o programa oferece mentoria técnica especializada na sua área de interesse e te apoia incessantemente na vida profissional, seja te conectando a oportunidades ou disponibilizando cursos de especialização. Nesse sentido, ser um Tech Fellow também oferece muitos meios para impactar a sociedade, como exemplo, a oportunidade de conectar-se a startups e iniciativas para melhorar o acesso à tecnologia em comunidades vulneráveis", afirma o bolsista.

Pré-requisitos para o Tech Fellow

Ser brasileira ou brasileiro

Ser estudante promissor na área tech

Estar cursando ou em processo de aceitação para graduação ou intercâmbio de longa duração em universidade no exterior ou nas mais bem ranqueadas do Brasil

Estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando: Ciência da Computação, Data Science, Engenharia de Software ou Computação, Sistemas de Informação ou outros cursos relacionados ao tema.

Etapas do processo

O processo de seleção para se tornar um Tech Fellow é composto por cinco etapas:

Inscrição

Entrevistas individuais

Avaliação Técnica

Aprofundamento com especialistas

Painel Final com lideranças do mercado de tecnologia

> Lembre-se: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 05 de junho neste LINK.

