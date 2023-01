Que tal estudar em uma das 10 melhores universidades do mundo sem gastar um centavo?

UCL |

A University College London, em parceria com a Telles Foundation, está oferecendo duas bolsas integrais nas áreas de engenharia elétrica e engenharia eletrônica.

As bolsas cobrem os gastos dos quatro anos de graduação e incluem hospedagem, passagens, compras de equipamentos, despesas com vistos e sistema de saúde, além, claro, as anuidades do curso. O valor, por aluno, chega a mais de £200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão em conversão direta).

Estudantes interessados em um dos dois cursos de graduação podem se candidatar às bolsas desde que residam no Brasil e cumpram os pré-requisitos acadêmicos e de língua inglesa. As inscrições estarão abertas entre 1º de fevereiro e 1º de abril deste ano. Confira todos os detalhes AQUI. Quer saber mais sobre os cursos e as bolsas? Dia 8 de fevereiro a University College London vai realizar um evento online! Faça sua inscrição AQUI.

