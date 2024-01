Quer estudar fora? Inscreva-se na 7ª edição da Bolsa Crimson Brasil

Bolsista Gustavo Oliveira | Foto: Crimson Education

Dois estudantes serão selecionados para receber suporte completo em suas candidaturas à universidades internacionais. Até 29/01.

A Crimson Education está com as inscrições abertas para a 7ª edição da Bolsa Crimson Brasil, que vai selecionar dois estudantes para receberem todo o suporte na preparação e envio de suas candidaturas à universidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Europa.

A mentoria começa em fevereiro de 2024 e vai até julho de 2025 e inclui tutoria para provas, entrevistas e testes padronizados e orientação para solicitação de bolsas de estudo. Em 2023, os assessorados da Crimson conseguiram mais de R$ 8 milhões em bolsas de estudo.

As inscrições para a Bolsa Crimson Brasil são gratuitas e podem ser feitas AQUI até 29 de janeiro.

O processo seletivo inclui redação e entrevista e candidatos devem ter se formado ou se formar no Ensino Médio ou técnico em 2023 ou 2024, ter nível de inglês avançado ou fluente, apresentar bom desempenho escolar, engajamento em atividades extracurriculares e demonstrar vontade de fazer a diferença. O resultado será divulgado no dia 9 de fevereiro e a mentoria inicia no mesmo mês.

Bolsista Crimson é aprovado com bolsa na Universidade de Yale

Continua após a publicidade

Prótese de braço e de dedos, cadeira de rodas vertical para humanos e para cachorros que substituem as pernas traseiras do animal e órteses feitas com impressão 3D, concebidas para pessoas carentes são apenas alguns dos projetos que o jovem Gustavo Oliveira desenvolveu no Ensino Médio, direcionando seu futuro para a área de engenharia biomédica.

Aos 18 anos, ele acaba de ser aprovado, com bolsa de estudos, na Yale University, considerada uma das melhores e mais seletivas instituições de ensino do mundo. Gustavo também foi bolsista da Crimson Education, consultoria educacional voltada à preparação de estudantes em seus processos de admissão em universidades e em suas conquistas de auxílio financeiro. Com a mentoria, ele aprimorou pontos como redação e entendeu que sua trajetória já apresentava um enorme potencial.

Participante do clube de robótica da escola em Rio Claro (SP), onde mora, Gustavo foi convidado a fazer parte do grupo denominado Empresa Júnior em 2021 e logo se interessou pela parte de próteses. "Eu já tinha interesse em exatas e tecnologia, mas meu irmão ficou doente e eu percebi que me expresso melhor cuidando ou ajudando. Então me engajei nesses projetos de construção de próteses e órteses feitas com impressão 3D para pessoas de todo o Brasil que não têm condições de arcar com os tratamentos", conta ele, que pretende atuar na área celular e de doenças, para tornar recursos mais acessíveis e sustentáveis.

Enquanto não embarca para a universidade, já que passou em Early Action e as aulas começam apenas em agosto, Gustavo continua a se dedicar aos inventos. No momento está envolvido com um projeto que cria próteses de mamilos para mulheres mastectomizadas (que retiraram a mama para tratar um câncer), a criação de um leito para bebês com ossos de vidro e o EcoQuad, um carro construído a partir de bicicletas e placas solares usadas.

Sobre a Crimson Education

Fundada em 2013, a consultoria educacional e internacional oferece suporte especializado na preparação de alunos para aumentar suas chances de admissão nas mais prestigiadas universidades dos EUA, Reino Unido, Europa e Canadá. Já teve mais de quatro mil assessorados aprovados nas 50 melhores universidades do mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Continua após a publicidade

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.