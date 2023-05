Rankings internacionais, como se beneficiar das informações para fazer boas escolhas?

Foto: John T., via Unsplash

Mais que uma resposta, rankings são norteadores, fontes de informação que ajudam a definir qual é a melhor universidade para você. Entenda porquê!

Anualmente, alguns rankings oferecem, por meio de diferentes metodologias, uma avaliação das melhores universidades no mundo. As informações, relevantes e consistentes, são uma forma direta de conhecer o posicionamento dessas universidades em diferentes áreas globalmente. Indiretamente, elas geram um guia para que futuros estudantes possam explorar seus programas de interesse nos sites das instituições de ensino.

É verdade que as melhores escolas costumam se repetir anualmente em todos os rankings. Sua posição na escala pode eventualmente mudar, mas há uma consistência em suas nomeações, relacionada à qualidade de ensino, mérito e prestígio. No entanto, rankings não deveriam ser determinantes na seleção de universidades no exterior. Mais que uma resposta, eles são norteadores, uma fonte de informação para que você possa fazer as melhores escolhas.

Não é incomum que, na busca por uma determinada área do conhecimento, você se depare com decepções ao analisar os programas de ensino, mesmo quando a universidade está ranqueada entre as melhores do mundo. É que a oferta, o curso em si, pode não responder às suas demandas específicas. Da mesma forma, outros fatores imprescindíveis como a infraestrutura, metodologia de ensino, diversidade nos corpos docente e discente ou mesmo a localização e custo, podem não atender suas necessidades individuais.

Atualmente, estudar em uma universidade fora do Brasil que ofereça programas interdisciplinares, aplicabilidade do conhecimento, desenvolvimento de soft skills e pensamento crítico, é o que a maioria dos alunos buscam.Estou falando de questões muito valorizadas pelo mercado de trabalho atual que, quando vivenciadas em uma experiência de estudos internacional, se tornam diferenciais mais potentes.

Classificar uma experiência de estudo gratificante é difícil, por isso os devidos cuidados devem ser tomados na análise das informações oferecidas quando atreladas ao seu projeto pessoal de estudar no exterior. Sim, é possível surpreender-se com uma universidade relativamente desconhecida que é ótima para você, combinando expectativas e realidade. Durante seus estudos, é importante acumular experiências positivas e ser inspirado a continuar no caminho de escolha por todos aqueles que acompanham seu desenvolvimento.

O que você realmente aprenderá? A universidade é inclusiva, tem uma população bem diversa? Estrangeiros são bem-vindos? Quantas nacionalidades integram os quadros de alunos e professores? A oferta de atividades extracurriculares é interessante? E a infraestrutura? A localização da instituição de ensino é agradável para você? Vai conseguir encontrar e se conectar com pessoas com as quais compartilha suas paixões?

Todas essas perguntas são determinantes para que você tenha experiências memoráveis que vão te acompanhar pelo resto da vida. Se você se pautar somente no ranking da instituição de ensino e deixar de lado essas questões, provavelmente terá mais dificuldade de aproveitar sua jornada internacional na plenitude que ela merece.

Por isso, avalie os rankings de sua área de interesse com cuidado, veja se eles respondem às suas perguntas. Investigue os programas (currículo do curso), metodologia de ensino, professores e tudo que a universidade oferece independentemente de sua colocação no mundo acadêmico. Use os rankings como norteadores, se permita conhecer instituições de ensino novas que talvez tenham muito mais a oferecer do que imagina. Quando tudo isso for feito, faça suas escolhas, com conhecimento e plena consciência do que será realmente valioso em sua jornada internacional.

Os três rankings globais mais antigos e influentes são produzidos pela Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) e Shanghai Ranking Consultancy (o Ranking Acadêmico das Universidades Mundiais; ARWU).

O QS World University Rankings é uma publicação anual da Quacquarelli Symonds que avalia o desempenho da universidade de acordo com seis métricas:

- Reputação acadêmica (40%) - Citações por corpo docente (20%) - Proporção aluno-professor (20%) - Reputação do empregador (10%) - Proporção de professores internacionais (5%) - Proporção de estudantes internacionais (5%)

QS World University Rankings por assunto

O Times Higher Education (THE) World University Ranking avalia universidades no ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional a partir de treze métricas de desempenho combinadas em cinco grupos:

- Ensino (30%) - Pesquisa (30%) - Citações de pesquisa (30%) - Perspectiva internacional (7,5%) - Renda da indústria (2,5%)

THE World University Rankings por assunto

O Academic Ranking of World Universities (ARWU) avalia as universidades a partir de seis indicadores:

- Número de ex-alunos vencedores de Prêmios Nobel e Medalhas Fields (10%) - Número de funcionários que ganharam Prêmios Nobel e Medalhas Fields (20%) - Número de pesquisadores altamente citados (20%) - Número de artigos publicados na Nature e Science (20%) - Número de artigos indexados (20%) - Desempenho acadêmico per capita de uma instituição de ensino superior (10%).

Mais de 2.500 universidades são atualmente classificadas pela ARWU todos os anos e as mil melhores são publicadas.

ARWUS Global Ranking por assunto acadêmico

