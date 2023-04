Saiba mais sobre estudar na Nova Zelândia

Estudar na Nova Zelândia | Crédito: Divulgação

Feira virtual Estudar com a Nova Zelândia acontece no dia 27/04. Descubra por que o país é um dos melhores lugares do mundo para viver e estudar!

País lindo, repleto de paisagens deslumbrantes, a Nova Zelândia oferece cursos de excelência em todos os níveis de ensino. Não é à toa que suas oito universidades há anos estão incluídas no QS World University Rankings, referência em ensino superior internacional.

Com o objetivo de promover a educação superior neozelandesa, na próxima quinta feira, 27 de abril, acontece a Feira Virtual "Estude com a Nova Zelândia", onde você vai descobrir por que o país é considerado um dos melhores lugares do mundo para viver e estudar.

Estudar e trabalhar na Nova Zelândia:

Estudantes internacionais têm permissão para trabalhar em período parcial por até 20 horas semanais e em período integral durante todos os feriados programados e o período de férias de Natal e Ano Novo se:

- Estiverem matriculados em uma instituição de ensino superior como full time students (período integral) por pelo menos dois anos. - Estiverem estudando para uma qualificação na Nova Zelândia que acumule pontos na categoria Migrantes Qualificados. - Estiverem matriculados em um programa de pelo menos um ano acadêmico, de nível 4 ou superior (especialização), reconhecido pelo governo.

Um evento, tudo o que você precisa

Durante esta feira virtual, você poderá interagir com as 18 instituições de ensino participantes por meio de chats, chamadas de áudio ou vídeos para tirar todas as suas dúvidas em tempo real. A feira é realizada pela Education New Zealand, agência do governo neozelandês para promoção da educação internacional, e vai oferecer uma oportunidade única para os participantes conversarem diretamente com representantes de escolas de ensino médio, cursos de inglês, ensino técnico e universidades.

O evento é on-line e as inscrições (gratuitas) estão abertas no site: https://enz.events/

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

