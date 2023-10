Salão do Estudante 2023 traz o melhor da educação internacional

Crédito: Divulgação

Evento, que acontece em São Paulo (7 e 8/10), Salvador (10/10), Belo Horizonte (12/10) e Curitiba (14/10), terá presença de mais de 100 instituições de ensino.

O Salão do Estudante, em sua segunda edição anual, acontece agora no mês de outubro em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. Com mais de 100 instituições de ensino internacionais presentes, o evento é uma oportunidade para estudantes brasileiros que buscam cursos de graduação e pós-graduação, ou intercâmbios e aprendizado de idiomas.

Visitantes poderão conversar com representantes de diversos países para conhecer de perto seus sistemas de ensino, as opções de cursos e programas oferecidos, além de informações sobre bolsas de estudo, processos seletivos e outras oportunidades de intercâmbio.

O Salão do Estudante é uma oportunidade única para estudantes brasileiros que buscam novas experiências de aprendizado, desenvolvimento pessoal e crescimento profissional. Se você quer estudar no exterior, não perca esta oportunidade!

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

SERVIÇO:

São Paulo - 7 e 8 de outubro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - 5º andar

Endereço: R. Frei Caneca, 569 - Bela Vista

Horário: 14h às 18h30

Salvador - 10 de outubro

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara

Horário: 15h às 18h30

Belo Horizonte - 12 de outubro

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 - Lourdes

Horário: 14h às 17h30

Curitiba - 14 de outubro

Local: Qoya Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 - Batel

Horário: 14h às 17h30

O Salão do Estudante é a maior feira de educação internacional da América Latina. O evento reúne uma variedade ampla de opções de estudos, inclusive para quem procura a melhor universidade internacional ou uma pós-graduação e cerca de 100 instituições de ensino superior, escolas de idiomas e ensino médio são representadas. Há oportunidades de estudos fora do país para todos os gostos, bolsos e idades. Essa é uma ótima pedida para quem busca estudar no exterior e ter uma experiência acadêmica internacional.

