Salão do Estudante 2023 traz o melhor da educação internacional

Com a presença de instituições de ensino portuguesas e outros diversos países, evento acontece em seis capitais brasileiras a partir de 11 de março.

Nos dias 11 e 12 de março a cidade de São Paulo receberá o Salão do Estudante. O evento, de educação internacional, trará representantes de mais de 200 instituições de ensino internacionais. Além de São Paulo, o Salão do Estudante será realizado em mais cinco capitais durante o mês de março: Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte. Esta é uma oportunidade única para estudantes brasileiros que buscam cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas.

A edição deste ano terá como país de honra Portugal, que contará com cerca de 50 instituições, entre universidades como Coimbra, Porto, Lisboa e Católica, institutos politécnicos e universidades privadas. A presença portuguesa reforça a forte relação histórica e cultural entre o Brasil e Portugal e abre portas para novas oportunidades de intercâmbio e cooperação entre instituições de ensino. Vale ressaltar que, desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades portuguesas no processo de candidatura de alunos brasileiros sem cidadania europeia, sem a necessidade de outros exames de admissão.

> As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Além das instituições de ensino superior portuguesas, o evento reunirá representantes de diversos países, incluindo Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, Itália, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Espanha e Malásia. Dentre elas, destacam-se algumas das universidades mais renomadas do mundo, como a University College London (UCL) e a London School of Economics and Political Science, ambas do Reino Unido. Grupos de universidades como Austrade (representando as universidades australianas - com quatro instituições), EduCanada (com grupo de 12 instituições), EduUSA (consulado / embaixada em Brasília também presente no stand) e Campus France (e mais cerca de seis universidades francesas), também participarão.

Conheça o ranking das principais universidades que estarão presentes, segundo o Time Higher Education World University Rankings:

22º - University College London (UCL) 37º - London School of Economics and Political Science 82º - University of Glasgow 133º - University of Technology Sydney 156º - University of Arizona 200º - The George Washington University 250º - Deakin University 300º - University of Galway

O Times Higher Education (THE) é um dos rankings mais respeitados do mundo e oferece uma das mais importantes classificações educacionais. A BMI, responsável pelo Salão do Estudante, faz parte do grupo THE.

SERVIÇO - Salão do Estudante 2023> Inscrições AQUI.

São Paulo - 11 e 12 de marçoLocal: Centro de Convenções Frei Caneca - 5º andarEndereço: R. Frei Caneca, 569 - Bela VistaHorário: 14h às 18h30

Rio de Janeiro - Copacabana - 14 de marçoLocal: Hotel Fairmont Rio de JaneiroEndereço: Av. Atlântica, 4240 - CopacabanaHorário: 15h às 18h30

Rio de Janeiro - Barra - 15 de marçoLocal: Windsor BarraEndereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da TijucaHorário: 15h às 18h30

Brasília - 17 de marçoLocal: Centro de Convenções Brasil 21Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro SulHorário: 15h às 18h30

Salvador - 19 de marçoLocal: Fiesta Convention CenterEndereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - ItaigaraHorário: 14h às 17h30

Curitiba - 21 de marçoLocal: Qoya Hotel CuritibaEndereço: Av. Sete de Setembro, 4211 - BatelHorário: 15h às 18h30

Belo Horizonte - 22 de outubroLocal: Mercure LourdesEndereço: Av. do Contorno, 7315 - LourdesHorário: 15h às 18h30

