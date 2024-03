Salão do Estudante 2024 conecta brasileiros a instituições de ensino globais

O Salão do Estudante 2024, a maior feira de educação internacional do Brasil, está prestes a abrir suas portas, conectando estudantes brasileiros com renomadas universidades de todo o mundo. Para aqueles que desejam estudar no exterior e buscam informações sólidas, a oportunidade é única. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Este ano, o evento se destaca pela participação de onze países, com um aumento significativo na representação de instituições, sobretudo dos Estados Unidos, que lideram o número de universidades participantes. Com 35 universidades confirmadas, o país norte-americano demonstra a contínua atração que exerce sobre os estudantes brasileiros, evidenciando uma sólida relação educacional entre as nações. Em São Paulo, o Salão do Estudante receberá 92 instituições estadunidenses.

A Alemanha, escolhida como o país de honra para esta edição, apresenta 12 instituições de ensino superior, incluindo o renomado Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). O órgão, fundamental na promoção da educação alemã no exterior, proporciona um canal direto para os interessados em experiências acadêmicas na Europa, destacando-se nas áreas de engenharia, ciências naturais e sociais.

Outro país com forte presença no evento, a Irlanda traz sete universidades e conta com o apoio do Education in Ireland, responsável oficial do governo pela promoção de instituições de ensino superior irlandesas no exterior.