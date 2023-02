Santander Universidades oferece 139 bolsas para curso na Espanha

Universidad de Salamanca | foto: Victoria Rachitzky, via Wikipedia Foto: Estadão

As inscrições para o programa Top España Santander vão até 06 de fevereiro. Aprenda espanhol em três semanas na Universidad de Salamanca.

As inscrições para o programa Top España Santander ainda estão abertas e vão até o dia 6 de fevereiro. O programa é direcionado a alunos e professores das universidades conveniadas presentes em todo o Brasil, para aprimoramento de seus conhecimentos no idioma e cultura espanhola. O curso, de três semanas, acontece na Universidad de Salamanca, uma das instituições mais tradicionais da Europa e todos os custos, incluindo alojamento e alimentação e passagens aéreas, são pagos pelo Santander. Serão concedidas 139 bolsas.

O que é preciso para participar:

- Demonstrar excelência acadêmica

- Ser aluno de graduação, pós-graduação, ou de ensino à distância (EAD) de uma universidade parceira do programa.

- Preferencialmente estar em situação de vulnerabilidade social

- Frequência na instituição de ensino durante todo processo de inscrição, participação e realização do programa: o não cumprimento do cronograma pré-estabelecido por parte do aluno ou universidade implicará no cancelamento da concessão da bolsa de estudo.

- Estar inscrito obrigatoriamente no programa Top España 2022, na plataforma de Bolsas do Santander

IMPORTANTE: Candidatos que tenham nacionalidade espanhola ou que já tenham participado de outro programa de mobilidade internacional do Santander (Alunos e Professores) não podem participar do programa Top España 2022.

> Faça sua inscrição e confira todas as informações sobre o programa Top España AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

