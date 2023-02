Segurança para as mulheres pesa na escolha de destino educacional

Foto: Education New Zealand

Estudo inédito sobre a Nova Zelândia revela que questões relacionadas aos direitos humanos estão se apresentando como fatores de decisão.

O Blog da Tissen teve acesso antecipado, e com exclusividade, a uma curiosa pesquisa a ser divulgada integralmente na próxima terça-feira (31/01). O estudo aponta, entre outros fatores, que na opinião de brasileiros e brasileiras a Nova Zelândia é um país seguro para as mulheres estudarem. O levantamento "Por que Nova Zelândia" foi encomendado pela Education New Zealand (ENZ), área do governo responsável pela promoção internacional da educação oferecida pelo país, à brasileira Agência Galo, que desenvolve, há mais de 10 anos, projetos especiais de comunicação nas áreas de educação, cultura e políticas públicas.

Ponto curioso do estudo, organizado com rigor estatístico, é revelar que as questões relacionadas aos direitos humanos estão se apresentando como fatores de decisão na hora de escolher onde estudar fora do Brasil, ao lado da qualidade de ensino oferecida pelas próprias instituições de ensino. O apanhado mostra que para 75% das pessoas envolvidas na apuração, das mais de 240 respondentes que preencheram um longo questionário com 34 perguntas, a Nova Zelândia é destino seguro para as mulheres estudarem, sejam elas estrangeiras ou nativas.

Os formulários utilizados foram desenhados por jornalistas, por especialistas em educação internacional e tiveram acompanhamento técnico de estatísticos do início ao fim. Neste contexto, foi apresentada aos participantes a informação de que a Nova Zelândia é o primeiro país do mundo em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Para quem ainda não sabe, vale dizer que a legislação histórica, assinada em 19 de setembro de 1893, fez da Nova Zelândia o primeiro país em que as mulheres receberam o direito de votar em eleições parlamentares, resultado de anos de esforços de sufragistas neozelandesas.

No levantamento conduzido pela Agência Galo para a Education New Zealand, 85% dos participantes declararam pronta admiração pela Nova Zelândia ao serem informados sobre o pioneirismo eleitoral feminino no país. Os participantes também foram indagados sobre igualdade de oportunidades profissionais entre homens e mulheres, tema da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que definiu a igualdade de gêneros como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5).

Com o propósito de "alcançar a igualdade de gêneros e empoderar todas as mulheres e meninas", a ONU, no ODS 5, declara a necessidade de "garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisões na vida política, econômica e pública". No estudo que o Blog da Tissen teve acesso, a grande maioria, inclusive mulheres, declara perceber a Nova Zelândia como um país comprometido com a promoção da igualdade de oportunidades profissionais entre gêneros.

De forma geral, os dados que serão divulgados em 31/01, às 11h, mostrarão ainda a percepção do público brasileiro sobre a Nova Zelândia também em relação à proteção à saúde, receptividade, respeito aos direitos individuais, entre outros aspectos da vida no país. Os resultados da pesquisa trarão temas que geralmente não são abordados em estudos de mercado sobre educação internacional, mas que, aparentemente, fazem cada vez mais parte do planejamento de um curso no exterior.

Sabemos que o mundo vive uma ebulição marcada por conflitos e lutas de todas as representatividades. Neste contexto, é muito pertinente - diria, inclusive, inerente ao desenvolvimento do setor de educação internacional no Brasil - que tenhamos cada vez mais dados capazes de fomentar o respeito efetivo às mulheres na sociedade, no Brasil e fora dele. Uma formação planejada de qualidade, em qualquer local do mundo, pressupõe um destino respeitoso a todas as pessoas.

A pesquisa "Por Que Nova Zelândia?" será divulgada na íntegra na próxima terça-feira, 31/01, às 11h, em evento gratuito e ao vivo transmitido online pelos diretores da Agência Galo e representantes da ENZ. A Associação Brasileira das Agência de Intercâmbio, a Belta, é uma das convidadas a comentar o levantamento produzido para a ENZ. A participação é gratuita, mas exige inscrição na plataforma www.thinknewnz.com. Nos vemos por lá.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

