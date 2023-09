Universidade do Sul da Califórnia oferece bolsa integral para mestrado em Empreendedorismo Social

Crédito: Divulgação

Sessão informativa online e gratuita sobre o programa acontece dia 14/09 às 19h30, não perca essa oportunidade!

A University of Southern California (USC) convida todos os interessados para uma sessão informativa online e gratuita sobre o programa de Mestrado em Empreendedorismo Social da USC Marshall School of Business (USC MSSE), que acontecerá no dia 14 de setembro de 2023, às 19h30 (horário de Brasília).

O evento contará com a participação de ex-alunos brasileiros que receberam a bolsa de estudos integral oferecida pela Fundação Lemann. Eles compartilharão as experiências vividas durante o programa, o impacto em suas carreiras profissionais e responderão perguntas dos participantes. Para participar, inscreva-se gratuitamente AQUI.

"Problemas sociais complexos atualmente exigem também visão empresarial e liderança para proporcionar mudanças sustentáveis. O apoio da Fundação Lemann tem sido fundamental para que brasileiros e brasileiras incríveis se desenvolvam nesta direção" declara Marcus Costa, diretor do USC Brazil Office.

Para saber mais sobre o programa de mestrado, ouça também o episódio da Luciana Chalita no USC Brazil Podcast. Empreendedora social e ex-aluna do UCS MSSE, ela relata detalhadamente sua trajetória acadêmica, as experiências que viveu em Los Angeles e oferece dicas valiosas para aqueles que desejam ter sucesso no processo de candidatura. Para ouvir o episódio completo no Spotify, clique aqui.

Continua após a publicidade

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das 20 melhores universidades dos Estados Unidos e um centro de pesquisa de referência mundial. A USC promove uma formação interdisciplinar através das suas 23 faculdades e diversos centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é líder em diversas áreas de estudo. Com sede em Los Angeles, a instituição mantém nove escritórios internacionais, incluindo uma representação em São Paulo sob a liderança de Marcus Costa.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.