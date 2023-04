Universidades dos EUA de olho em alunos brasileiros com projetos voltados para a comunidade negra

Camila Pereira, aceita em Stanford, Northeastern e Stony Brook | Foto: EducationUSA

Crescem as oportunidades para estudantes com diversidade de perfis. Feira Education-USA acontece em Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Camila Pereira, 26 anos, filha de um operário e uma operadora de caixa de supermercado está com um grande desafio nas mãos: decidir em qual das três renomadas universidades americanas ela vai fazer vai fazer sua pós-graduação. Após um ano de dedicação ao processo de candidatura, Camila foi aceita com bolsa integral na Stanford University, Stony Brook University e Northeastern University.

Moradora da Tijuca, no Rio de Janeiro, Camila é de Alvorada, no Rio Grande do Sul e foi a primeira pessoa de sua família a ingressar na faculdade. Mestre em Educação e professora substituta do Departamento de Atendimento Educacional Especializado, do Colégio Aplicação da UERJ, ela deseja usar seu conhecimento para facilitar a vida de outros jovens com histórias parecidas.

"Quero estudar as relações entre educação, questões étnico-raciais, gênero e sexualidade. Eu sou uma mulher negra de sexualidade dissidente, na área da sociologia. Produzir uma pesquisa comparativa entre Estados Unidos e Brasil falando de universidade, é algo que tem muito a ver com a minha história. As oportunidades que encontrei na universidade foram essenciais para a minha vida e devem ser para outros como eu", afirma.

A jovem conta que conseguiu essa conquista através de um trabalho integrado com o EducationUSA, rede oficial do Departamento de Estado norte-americano, que se dedica a disseminar informações sobre programas de graduação em mais de 4.700 universidades, e de mestrado e doutorado em outras 1.700. Seus orientadores especializados atendem no Brasil todos aqueles interessados em estudar nos Estados Unidos. O trabalho é focado no objetivo de cada aluno, seja através da pesquisa de opções, oportunidades de bolsas de estudos e também oferecendo todas as dicas para a qualificação no processo de candidatura.

"O EducationUSA além de orientar, procura descobrir talentos e apoiar estudantes em seus projetos acadêmicos e profissionais. Sabemos a importância da diversidade de perfis e atendemos pessoas de qualquer lugar do Brasil, com os mais variados interesses e condições financeiras, na realização de seus applications para universidades norte-americanas", explica Marina Martins-Ide, orientadora da instituição.

Também foi através dos plantões realizados pelo EducationUSA, que Daniel da Silva, de 23 anos, começou a acreditar que poderia estudar nos EUA. Agora, duas universidades nas quais foi aceito com bolsa integral, aguardam sua resposta: University of Southern California e Utah State University. Da zona rural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Daniel conta que conquistar uma vaga nas universidades dos Estados Unidos, era algo fora da realidade, já que o desafio da educação vem desde a infância: "No ensino fundamental, lutei para aprender a ler e a escrever. Apesar dessas dificuldades, conquistei meu objetivo, a alfabetização. Algo tão simples é uma realização, porque as pessoas que vêm de onde eu venho não sabem ler, escrever e sonham em fazer uma faculdade".

Hoje, além de exercer a profissão de psicólogo, Daniel almeja dar aulas e fundar um instituto de pesquisa em Psicologia no Brasil, que trabalhe, principalmente, com saúde mental da população negra. "Um aluno brasileiro negro nos EUA, demonstra representatividade de um grupo historicamente excluído. Acredito que devemos preencher esses espaços evidenciando a importância da diversidade. Além disso, aprender em um ambiente culturalmente diverso é enriquecedor. Meu objetivo é promover inovações e benefícios com o desenvolvimento de pesquisa para fornecer soluções para problemas enfrentados pela comunidade negra, especialmente questões psicológicas", conta Daniel.

Feira EducationUSA

Quem quer saber mais sobre as ofertas de bolsas e conversar com recrutadores e representantes de 45 universidades, não deve perder a Feira EducationUSA 2023, que vai até o dia 19 de abril, em três capitais brasileiras. O evento gratuito e aberto ao público, já desembarcou em São Paulo e Fortaleza, e acontece nos próximos dias em Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.As inscrições estão abertas e podem ser realizadas neste LINK.

Programação

> Salvador 15 de abril | 16h às 19h Fiesta Bahia Hotel| Av. Antônio Carlos Magalhães, 741, Itaigara

> Belo Horizonte 17 de abril | 17h às 20h Hotel Fasano | R. São Paulo, 2320 - Centro

> Rio de Janeiro 19 de abril | 17h às 20h JW Marriott Hotel | Av. Atlântica, 2600 - Copacabana

Por que procurar o EducationUSA? O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. No Brasil, possui 42 escritórios situados em universidades brasileiras, centros binacionais Brasil-Estados Unidos e Espaços Americanos (American Spaces). O EducationUSA orienta os alunos na busca de opções junto a mais de 4.700 universidades para graduação e 1.700 programas de mestrado e doutorado, com informações sobre admissão e bolsas de estudos. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil AQUI.

