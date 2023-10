Universidades Francesas abrem candidaturas para brasileiros

Foto: Rawpixel

Plataforma virtual do Campus France oferece diversas escolhas de graduação e pós em instituições públicas e privadas.

O Campus France Brasil, agência oficial do governo francês responsável pela promoção do ensino superior, recebe candidaturas de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que desejam buscar cursos de graduação e pós-graduação na França. A plataforma virtual oferece aos candidatos a oportunidade de escolher entre diversos cursos, em instituições públicas e privadas, aumentando as chances de admissão.

Para participar deste processo seletivo, os candidatos devem criar um dossiê eletrônico contendo informações detalhadas sobre seu percurso acadêmico e profissional, bem como uma carta de motivação e um teste de língua.

As opções de ingresso incluem o primeiro ano da graduação, transferência acadêmica para o segundo ou terceiro ano da formação, e a pós-graduação francesa: o diploma de Master. A data limite para envio dos dossiês varia entre 15 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, dependendo do tipo de projeto.

Todos os detalhes sobre a quantidade de cursos que podem ser indicados, o calendário e o processo de candidatura estão disponíveis no site oficial do Campus France Brasil.

Crescente demanda por Educação Internacional

A França responde favoravelmente à crescente demanda dos brasileiros por educação internacional. A possibilidade de acesso à graduação, pós-graduação e pesquisa, combinada com a excelência do sistema educacional francês e os custos relativamente baixos dos estudos, faz dos atrativos do sistema de ensino superior do país os principais motivos da procura dos brasileiros.

Abertura internacional para estudantes estrangeiros

A acessibilidade das instituições francesas de ensino superior também se destaca. Os custos para estudar em uma universidade são baixos quando comparados ao restante da Europa, já que uma parcela significativa das instituições de ensino superior do país é pública. Além disso, há uma ampla oferta de programas de bolsas de estudo que podem ser consultadas em um único lugar, o catálogo de bolsas Campus Bourse.

Para auxiliar estudante internacional com seu orçamento, o governo francês disponibiliza diferentes dispositivos que oferecem ajuda de custo ou benefícios. Sem falar que o visto de estudante permite trabalhar até uma carga horária máxima de 20 horas semanais.

Destino de excelência para estudantes internacionais

Anualmente, mais de 300 mil estudantes estrangeiros são recebidos pelas universidades e instituições de ensino superior francesas. De acordo com dados da UNESCO, a França ocupa a quinta posição entre os países que mais acolhem estudantes internacionais. Para os brasileiros, é o sétimo destino mais procurado, havendo atualmente, mais de 5.500 brasileiros realizando os estudos superiores na França.

Sobre o Campus France Brasil

Presente em mais de 120 países, o Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, acolhimento e mobilidade internacional. A agência opera sob a supervisão do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa e do Ministério das Relações Exteriores da França. No Brasil, a agência está vinculada ao Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França.

O Campus France Brasil oferece orientação individualizada e gratuita aos interessados em estudar na França e centraliza o processo de candidatura para a maioria das universidades do país europeu. Com escritórios nas principais cidades brasileiras, como São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a agência está pronta para apoiar os estudantes em sua jornada educacional internacional.

