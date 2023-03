Université de Montréal apresenta as vantagens de estudar no Canadá

UdeM Campus | Crédito: Divulgação

Considerada uma das melhores do mundo, a UdeM realiza dois eventos gratuitos em 23/03 (presencial) e 28/03 (virtual). Participe!

A Université de Montréal (UdeM), considerada uma das mais conceituadas universidades do mundo, irá celebrar o mês internacional de promoção da língua francesa apresentando aos brasileiros as vantagens de estudar no Canadá. Representantes da instituição irão esclarecer dúvidas sobre o programa de bolsas, explicar descontos, as facilidades de ingresso e isenção de taxas, além das vantagens e experiências de sucesso.

As iniciativas ocorrem em março, o mês da francofonia, que destaca o quinto idioma mais falado do mundo. A UdeM, considerada uma instituição francófona, reforça assim o compromisso de ampliar sua missão educacional e promover a diversidade cultural, integrando os melhores talentos do Brasil em uma das maiores e melhores universidades de língua francesa do mundo.

Ao todo serão dois eventos: o primeiro deles, presencial e gratuito, ocorrerá no Renaissance Hotel em São Paulo (SP), dentro do "Salão Maple Bear - Feira do Canadá", nos dias 23 e 24 de março. Já o segundo, virtual e gratuito, será o webinar "Como planejar seus estudos no Québec - Bolsas e Trabalho para Estudantes" realizado em parceria com o Bureau du Québec em São Paulo, que irá ocorrer em 28 de março, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

Saiba mais sobre as bolsas da UdeM AQUI.

Os interessados terão a oportunidade de conhecer, durante ambos os eventos, os cursos de graduação, pós, mestrado e doutorado da UdeM, além de trocar experiências com alunos que já frequentaram a universidade canadense e que poderão compartilhar seus conhecimentos e expertises.

Continua após a publicidade

O charme francófono

Não existe barreira idiomática para os alunos que planejam ingressar na UdeM. A instituição canadense oferece um programa intensivo de aprendizado da língua francesa aos estudantes - antes mesmo de iniciarem o curso na universidade. São quatro meses de aulas de francês, possibilitando que os alunos já cheguem ao Canadá conhecendo o idioma local e, consequentemente, possam se comunicar e acompanhar sem dificuldades as atividades acadêmicas.

Mas, para facilitar a vida de quem não fala francês, alguns dos cursos de mestrado, por exemplo, são ministrados em inglês. Mais um incentivo para ingressar na UdeM!

> SERVIÇO:

Evento Presencial e Gratuito: Salão Maple Bear - Feira do CanadáDescrição: Primeiro Salão da Maple Bear para você que sonha em estudar no Canadá. A Université de Montréal estará presente nos dois dias do evento.1º Dia: 23/03/2023 - Horário: 16:00 às 21:00 (Horário de Brasília) 2º Dia: 24/03/2023 - Horário: 11:00 às 21:00 (Horário de Brasília) Local: Renaissance Hotel São Paulo | Endereço: Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista - São Paulo (SP) - CEP: 01419-002 Link para Inscrição AQUI.

Webinar Gratuito: Como planejar seus estudos no Québec - Bolsas e Trabalho para EstudantesEvento realizado em parceria com o Bureau du Québec em São PauloDescrição: Descubra bolsas de estudos, como gerar trabalho com aulas, como planejar seu orçamento e outras dicas que podem te ajudar a concretizar seu sonho de estudar no Canadá.Data: 28/03/2023 - 19h00 (Horário de Brasília) | 18h00 (Horário de Montreal)Link para inscrição AQUI.

Sobre a Université de Montréal (UdeM):

Continua após a publicidade

Profundamente enraizada em Montreal e dedicada à sua missão internacional, a Université de Montréal está entre as melhores universidades do mundo, um seleto grupo de instituições que equivale a 1% do total de estabelecimentos de ensino universitário do planeta. Fundada em 1878, é considerada a universidade mais abrangente da francofonia, possuindo hoje 13 faculdades e escolas, e juntamente com suas duas escolas afiliadas, a HEC Montréal e a Polytechnique Montréal, constitui o maior centro de ensino superior e de pesquisa em Quebec e um dos mais importantes da América do Norte. Conta com 2.300 professores e mais de 70 mil estudantes.

Site da UdeM | Site da UdeM para Brasil | UdeM Brasil no Facebook | UdeM Brasil no Instagram

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.