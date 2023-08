Visite a 8ª Feira Etapa de Universidades Internacionais

Crédito: Divulgação

Evento gratuito e aberto ao público acontece dias 1 e 2/09 em Valinhos e São Paulo com mais de 70 instituições estrangeiras presentes.

O Colégio Etapa realiza nos próximos dias 1 e 2 de setembro, a 8ª Feira Etapa de Universidades Internacionais. O evento gratuito e aberto ao público, contará com a participação de mais de 70 instituições estrangeiras em Valinhos e São Paulo.

Durante a feira, representantes de universidades internacionais e de instituições governamentais estarão presentes para explicar os processos seletivos das instituições participantes e tirar dúvidas como fazer uma boa candidatura para graduação, pós-graduação e outras modalidades de intercâmbio.

"Essa aproximação entre a escola e as universidades permite que os estudantes se informem e conheçam com exclusividade os programas de ensino oferecidos no exterior, o que favorece a preparação para os processos seletivos. Com essas informações, os jovens podem se candidatar às vagas das instituições com as quais têm mais afinidade e, assim, ter mais chances de sucesso nos processos de admissão", explica Edmilson Motta, diretor do Colégio Etapa Internacional.

Confira as instituições participantes e faça sua inscrição gratuita para a 8ª Feira Etapa de Universidades Internacionais AQUI.

Serviço - 8ª Feira Etapa de Universidades Internacionais

Colégio Etapa ValinhosData: 1º de setembro, sexta-feira, das 14h às 17hEndereço: Rua Doutor Antônio Bento Ferraz, 95, Valinhos - SP

Colégio Etapa Vila MarianaData: 2 de setembro, sábado, das 9h às 13hEndereço: Rua Vergueiro, 1951, São Paulo - SP

