Você conhece as Humphrey Fellowship para aperfeiçoamento profissional?

Destinadas a profissionais do setor público e terceiro setor em meio de carreira, são oferecidas pela Fulbright. Inscrições até 31/05.

A Comissão Fulbright Brasil está com inscrições abertas para o programa Hubert H. Humphrey Fellowship, que oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais em meio de carreira provenientes do setor público e do terceiro setor (ONGs).

Ao longo de 10 meses em uma universidade parceira nos EUA, participantes têm a oportunidade de ampliar e adquirir experiências profissionais relacionadas à sua área de trabalho, combinando formação acadêmica e profissional. O programa, nos Estados Unidos, começa em agosto de 2024.

Requisitos para participar

Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

Ser graduado em curso com duração igual ou superior a quatro anos

Ter no mínimo cinco anos de experiência profissional em tempo integral, até agosto de 2024 após a conclusão da graduação

Ter proficiência em inglês apresentando OBRIGATORIAMENTE o English Language Assessment Form (que pode ser feito nos centros binacionais

Não ter estudado um ou mais anos em universidade norte-americana nos últimos sete anos (até agosto de 2024)

Não ter experiência de mais de seis meses nos EUA nos últimos cinco anos (até agosto de 2024)

Áreas de estudo elegíveis

Desenvolvimento Humano e Institucional

Análise de Políticas Públicas e Administração Pública

Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias

Direitos e Liberdades

Comunicação e Jornalismo

Direito e Direitos Humanos

Fortalecimento Comunitário

Políticas e Gestão de Saúde Pública

Administração, Tratamento e Prevenção do Abuso de Substâncias

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Agrícola e Rural

Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente

Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais

Planejamento Urbano e Regional

Benefícios da bolsa

Auxílio financeiro mensal para manutenção de acordo com a localidade nos EUA

Anuidade e taxas escolares

Subsídio para compra de computador e livros

Passagem de ida e volta aos Estados Unidos

Plano de saúde limitado para acidentes e doenças

Curso intensivo de inglês (os bolsistas que não têm proficiência mínima em inglês exigida, poderão ser recomendados para programas de treinamento intensivo de inglês) - a confirmar

Ficou interessada/interessado? Leia o edital e todos os detalhes do programa AQUI.

Faça sua inscrição no site da Comissão Fulbright Brasil até 31 de maio.

