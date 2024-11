Opinião | Inteligência socioemocional desenvolve os alunos para superarem os desafios

Com o aprendizado e o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências, torna-se mais fácil reconhecer e administrar os diversos sentimentos.

E as escolas entram com um papel de destaque na formação das futuras gerações. Atualmente, é importante entender como a inteligência socioemocional se conecta com o desenvolvimento acadêmico do aluno, facilitando a construção de cidadãos mais preparados para encontrar soluções, até mesmo para problemas complexos do mundo.

É importante que as instituições acadêmicas adotem um método que desenvolva as habilidades e competências socioemocionais alinhadas com a metodologia de ensino, trabalhando com os estudantes os diferentes conceitos de forma prática em situações reais do dia a dia.