Divulgação/Escola Eleva Foto: Foto: Estúdio TecnoArte

A metodologia ativa no ensino surge como um caminho eficaz para preparar a nova geração para os desafios do mundo. Em meio a transformações significativas nos últimos anos, a educação necessita de uma abordagem mais conectada com os estudantes. Dessa forma, é capaz de direcioná-los e estimulá-los em todas as etapas da construção de conhecimento.

PUBLICIDADE Nesse cenário, a metodologia ativa traz uma abordagem inovadora e evolutiva, alinhada com o perfil da nova geração, que encontra em atividades práticas e desafiadoras o estímulo necessário para conquistar um conhecimento mais aprofundado sobre os temas propostos. Essa ruptura com a abordagem mais tradicional, na qual o professor é o único responsável por transmitir o saber, consegue resultados mais significativos durante a formação do conhecimento. Consequentemente, isso gera benefícios tanto para o aprimoramento da teoria quanto da prática. Mas, com tantos benefícios, como a metodologia realmente funciona na prática? Para entender melhor tudo isso, é necessário aprender determinados detalhes sobre o tema.

Metodologia ativa e o aprendizado

Diferentemente dos modelos tradicionais, a metodologia ativa estimula o estudante a participar durante toda a construção do conhecimento. Permitindo que o aluno ocupe um lugar de destaque dentro da sala de aula, para além do aprendizado.

Publicidade

Atuando como um “instigador”, o docente direciona corretamente os alunos, apresentando os melhores caminhos para o aprendizado. Na metodologia ativa, isso ocorre por meio de projetos e atividades apropriadas.

Com a “mão na massa”, os estudantes ampliam o conhecimento sobre diferentes assuntos, garantindo um aprendizado mais sólido e um olhar crítico para os diferentes desafios do mundo.

Nesse contexto de construção, outro ponto importante é o desenvolvimento das habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, em que os alunos desenvolvem nos projetos a capacidade de comunicação, de resolução de conflitos, trabalho em equipe, entre outras.

Em um mundo onde as novas tecnologias estão cada vez mais presentes, o mercado de trabalho necessita e valoriza profissionais com essas habilidades. Portanto, aprendê-las durante o processo de formação se transforma em um valioso diferencial para o futuro do aluno.

Metodologia ativa na prática

Como já destacamos, a metodologia ativa utiliza uma abordagem mais prática para a transmissão do conhecimento. Mas como isso ocorre na prática?

Publicidade

Aqui é importante lembrar que os livros não são deixados de lado. Nas salas de aula, os estudantes têm contato com a teoria, formando assim a base de todo o processo.

Entretanto, o conhecimento não se limita a isso. É aqui que surgem os projetos e atividades e as informações são aprofundadas em tarefas práticas e intuitivas, em atividades em que os alunos assumem o protagonismo. Valorizados, os alunos ficam mais motivados para buscarem as soluções para os diferentes problemas apresentados. Consequentemente, eles se engajam nos projetos, o que enriquece o conhecimento tanto individual quanto de todo o grupo. Ao desenvolver a capacidade de pensar de forma independente, o aluno se torna capaz de resolver problemas cada vez mais complexos, em sintonia com os novos desafios do mundo. De forma gradativa, a metodologia ativa também estimula a pessoa a manter um processo permanente e efetivo de desenvolvimento pessoal.

Publicidade

Desafios para a metodologia ativa

Para que os benefícios sejam conquistados, existem alguns desafios durante o processo. O primeiro passo, claro, é a equipe de trabalho. A metodologia ativa exige a qualificação apropriada dos professores para que consigam realmente estimular corretamente o aprendizado dos estudantes.

Além disso, a escola precisa ter uma estrutura para o desenvolvimento dos projetos durante as aulas. Muito mais do que uma lousa ou um projetor, os alunos precisam ter à disposição diferentes materiais e diálogos entre os presentes para o desenvolvimento dos projetos.

Isso permite que todos consigam produzir e se envolver nos temas durante boa parte das aulas, enriquecendo a cada dia o conhecimento trabalhado em equipe.

Para entender melhor como tudo isso funciona, é possível utilizar como exemplo algumas práticas pedagógicas da Eleva, escola referência na aplicação da metodologia ativa:

- Learning Goals: os objetivos de aprendizagem são compartilhados com os estudantes, estabelecendo o foco necessário em cada atividade do dia e facilitando o monitoramento da evolução de cada tarefa;

Publicidade

- Mini Lessons: em uma sequência didática apropriada, o professor trabalha para que o aluno sistematize ou estruture o conhecimento;

- Class Debate: este é o momento para a investigação sobre o tema e o debate em grupo, incentivando a geração de perguntas pertinentes e a apresentação em público do projeto.

Com resultados significativos, a metodologia ativa pode ser classificada como a evolução do processo de aprendizado, trazendo uma abordagem mais dinâmica. Ao colocar o aluno no centro do processo, essa metodologia pedagógica facilita a construção do conhecimento e o aprendizado das habilidades para a solução de problemas cada vez mais complexos.

Para saber mais sobre os diferenciais da metodologia ativa para a formação dos estudantes, acesse o site da Eleva.