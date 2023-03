Alunos do Colégio Humboldt discutem empoderamento e luta das mulheres até os dias atuais

Para comemorar a data 08 de março, estudantes se reúnem em um momento de conscientização e reflexão sobre essa data, pensado de aluno para aluno

O Grêmio do Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão) localizada em Interlagos (SP), fará uma reflexão em 08 de março para celebrar o Dia Internacional da Mulher, para gerar conhecimento sobre a origem dessa data e conscientização sobre a realidade de muitas mulheres nos dias atuais e ao longo da história. O professor de História do currículo alemão e a coordenadora da área de Ciências Humanas foram convidados para conversarem com os estudantes sobre como foi a implementação do dia 8/3 e seus impactos na sociedade até hoje, além de apresentarem frases marcantes de grandes mulheres que viveram em diferentes épocas e que exerceram profissões variadas. Para finalizar, os jovens assistirão um vídeo sobre a temática e devem entregar marcadores de livros produzidos por alunos e colaboradores para todas as alunas do Fundamental II, Ensino Médio e colaboradoras do Colégio.

"Inicialmente, tivemos a ideia de presentear as mulheres do Colégio com algo que fugisse dos clichês e estereótipos reforçados em presentes utilizados para essa data. Decidimos então convidar alunos e colaboradores para produzir os marca páginas, que estão ligados à leitura, ao conhecimento, consolidando histórias e despertando possíveis mudanças nos leitores. Consideramos as meninas da nossa escola muito engajadas e interessadas sobre a temática, então preferimos aproximar isso da realidade dos meninos também, como uma forma de homenagem a todas e quaisquer mulheres presentes em suas vidas", diz uma das alunas do Grêmio do Colégio Humboldt.

Os marcadores de página são desenhos criados por um aluno ou colaborador do Humboldt em homenagem a todas as mulheres. Do outro lado do desenho, o marca página traz a frase da escritora, filósofa e ícone do movimento feminista, Simone de Beauvoir: "Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância".

De acordo com as alunas, os próximos passos da ação referente ao Dia Internacional da Mulher é produzir um documentário na semana de Combate da Violência contra as Mulheres (acontecerá na última semana de março), com dados coletados sobre como as mulheres se sentem no ambiente escolar. "Atrelado a isso, faremos uma roda de conversa sobre a temática com as turmas de 9º ano", finaliza.

Entre outras ações, no ano de 2021, foi fundado o "Clube - Lugar de Mulher" por uma estudante do Ensino Médio do Colégio Humboldt, com o objetivo de criar um espaço seguro, onde alunas de diferentes idades possam conversar, gerando companheirismo e empatia, além de discutir e estudar sobre problemas do cotidiano e até da escola. Os encontros são semanais ou quinzenais, todas as meninas de 9º a 12º anos são convidadas a participar e que valem horas complementares para o Novo Ensino Médio. Temas como escola, relacionamentos, representatividade, autoconfiança, sororidade e inspirações já foram estudados e discutidos.