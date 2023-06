Direitos dos povos indígenas e os refugiados do Sudão serão temas debatidos do Humunited no Colégio Humboldt

Evento que simula discussões diplomáticas nos moldes da ONU discute o direito dos indígenas às suas terras, busca saídas para a emergência no Sudão e sensibiliza sobre a cultura de Paz em conflitos; alunos desenvolvem habilidades como oratória, argumentação, cooperação, além das práticas diplomáticas fora das tradicionais aulas

Entre os dias 05, 06 e 07 de junho, o Colégio Humboldt, instituição internacional e multicultural (português/alemão/inglês/espanhol) localizada em Interlagos (SP) realiza a 9ª edição do Humunited 2023 - simulação de uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) estruturada em onze comitês formados pelos alunos do Ensino Médio e Abitur do Colégio, que vão tratar de temas que vão desde a questão dos refugiados do Sudão e do Sudão do Sul, o assédio, abuso e exploração sexual infantil no mundo contemporâneo e os direitos dos povos indígenas em diferentes países. O evento é uma grande oportunidade de enriquecer o repertório dos participantes e promove o desenvolvimento de habilidades dos estudantes, que passam a entender outras realidades e a conhecer outras culturas em debates que são para encontrar soluções coletivas.

Os estudantes exercitam seus conhecimentos da língua inglesa, o pensamento crítico e a liderança, que são os principais objetivos pedagógicos do Humunited. "As simulações da ONU e, por consequência, o Humunited, são oportunidades inestimáveis para os alunos. A visão geopolítica e a aprendizagem de relações internacionais são trabalhadas em um ambiente afastado da sala de aula; as práticas parlamentares também são desenvolvidas", diz Carolina Bello, professora e coordenadora de Ciências Humanas do Colégio Humboldt.

O evento também envolve o despertar do interesse por questões globais, o pensar em soluções para desafios atuais, argumentação e reflexões para o verdadeiro espírito de cooperação internacional. "A maturidade nas discussões é resultado de habilidades como oratória e as estratégias de debate, trabalho em grupo, cooperação, respeito e empatia", avalia a professora.

A instituição receberá a participação de colégios de dentro e fora do Brasil, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Granja Viana, Rio Grande do Sul, Curitiba, Guayaquil e Buenos Aires. Dada a importância e popularidade do encontro, muitos outros que gostariam de participar, o Humboldt não pôde acolher. Considerando os delegados, os mediadores dos conselhos, os conselheiros acadêmicos e a equipe organizadora, o colégio contará com cerca de 370 participantes neste ano.

Com duração de três dias, os alunos ainda abordarão temas como o racismo ambiental nos países em desenvolvimento, a revolução cubana e a crise dos mísseis, o mercado de trabalho global, medidas para melhorar o envolvimento do Conselho de Segurança na imposição e manutenção da paz no conflito armado do século XXI, estratégias para prevenir e controlar surtos de cólera na região da África Oriental e Austral, a importância da salvaguarda do patrimônio cultural na América Latina, a legalização da prostituição para prevenir o tráfico sexual e o processo de descomissionamento de usinas nucleares.

O Model United Nations (MUN) é realizado no Colégio Humboldt desde 2015, e durante a conferência, alunos assumem o papel de diplomatas que representam países, discutem em diferentes comitês temas pertinentes à sociedade atual e desenvolvem soluções plausíveis para problemas internacionais abordados em cada conselho. A participação de todos os envolvidos é opcional e todos recebem certificado, desde que tenham um mínimo de 75% de presença.