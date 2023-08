Humboldt Fest celebra a gastronomia e cultura alemã em São Paulo neste sábado (26)

Primeira edição de festa típica traz a essência da cultura alemã para São Paulo, com música, dança, culinária e atividades para todas as idades; evento acontece neste sábado e é aberto ao público

O Colégio Humboldt (bairro de Interlagos, SP) apresenta a primeira edição da Humboldt Fest, evento aberto ao público em geral que traz à comunidade paulistana uma oportunidade incomparável de mergulhar na rica herança cultural da Alemanha: uma ampla variedade de pratos tradicionais será oferecida aos visitantes, incluindo desde o saboroso Eisbein (joelho de porco) até as tentadoras salsichas Weisswrust, Kalbsbratwurst e Schublig. Os apaixonados por doces poderão desfrutar de iguarias como a irresistível Torta de Marzipan. A festa acontecerá no sábado, dia 26 de agosto, a partir das 12h, nas instalações da instituição educacional localizada na Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525 - Interlagos. Os ingressos para o evento estão à venda na Secretaria do Colégio Humboldt pelo valor de R$ 15 (antecipado). No dia, o valor será de R$ 30. Crianças até 7 anos têm entrada gratuita.

A organização da Humboldt Fest é impulsionada pela Comissão de Festas, composta por mães voluntárias do Colégio, destacando o envolvimento ativo das famílias na escola e na promoção da cultura alemã. "Esta celebração é uma oportunidade única para os paulistanos experimentarem a rica cultura alemã, seja através da música, da dança, da culinária ou das atividades interativas. O Colégio Humboldt convida a todos a participarem desta celebração emocionante, que promete unir tradições e diversão para toda a família", diz a Comissão de Festas do Colégio Humboldt.

Esta festa tipicamente alemã promete oferecer uma experiência autêntica e diversificada para todas as idades. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer a cultura através de uma série de atrações, como as apresentações do Grupo de Dança Criativa do Humboldt e do renomado Grupo Tirol (Sociedade Lyra). A atmosfera musical será trazida pela banda Irmãos Fuchs e a Banda Kucamonga. Além disso, a banda Crazy Motels, formada por alunos e vencedora de concurso interno do Colégio, garantirá que o público seja contagiado por sua música.

Os amantes da culinária alemã terão à disposição uma vasta seleção de pratos típicos, que vão desde o Kartoffelpuffer (panquecas de batata), até o Kebab e o lanche de pernil. Para satisfazer os paladares doces, haverá o Lebkuchen Herz (pão de gengibre) e os tradicionais Brezel. Acompanhando esses deliciosos sabores, a Humboldt Fest oferecerá uma variedade de cervejas e chopes, incluindo chope de vinho.

As crianças terão acesso gratuito a brinquedos infláveis para garantir diversão aos pequenos. E os entusiastas de carros antigos terão a oportunidade de apreciar uma exposição de até 10 veículos, gentilmente cedidos por pais de alunos. Para um toque de diversão adicional, a festa também contará com uma tômbola, prometendo surpresas emocionantes para os participantes.

Continua após a publicidade

Serviço: Humboldt Fest - Colégio HumboldtData: 26/08/2023Horário: às 12hIngressos: R$ 15,00 (meia-entrada - antecipado no Colégio) R$ 30,00 (na bilheteria do evento)*No dia da festa, crianças de até 7 anos não pagam.

Endereço: Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525 - Interlagos - São Paulo Mais informações pelo telefone: (11) 5686 4055.