Final da Copa Do Brasil vai atrapalhar o Enem? Saiba o que secretários de educação pedem à CBF

A preocupação maior é com a possibilidade de um alto número de faltas e também com eventuais dificuldades para deslocamento dos alunos. “Reconhecemos a relevância tanto do Enem, quanto da final entre Flamengo e Atlético-MG, um dos maiores momentos do calendário esportivo nacional”, diz a nota do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), divulgada nesta quinta-feira, 24. O ofício será enviado à CBF.

“Nos preocupa a ausência de estudantes na aplicação da prova, e em especial, o prejuízo maior aos estudantes de Belo Horizonte e Rio de Janeiro devido as aglomerações em decorrência dos jogos interferirem no deslocamento dos estudantes aos locais das provas”, diz o vice-presidente do Consed e secretário do Mato Grosso do Sul, Helio Daher.