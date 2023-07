10 Dicas divertidas para praticar inglês com as crianças nas férias

As férias de julho são o momento perfeito para aproveitar o tempo livre com as crianças e, ainda, podem ser aproveitadas para ajudá-las a praticar as habilidades em inglês conquistadas em sala de aula. Mas, para não deixar seus pequenos mais cansados, a melhor maneira de aplicar o conhecimento adquirido é com brincadeiras e atividades divertidas. Pensando nisso, trouxemos 10 dicas para ajudar os pais a aproveitarem as férias de julho e estimularem o aprendizado do inglês em seus filhos. Vamos lá?

1. Faça um programa de cinema em inglês Organize sessões de cinema caseiras com filmes ou desenhos animados em inglês. Opte por produções adequadas à faixa etária dos seus filhos e coloque legendas em inglês para ajudá-los a associar as palavras aos sons. Após o filme, promova uma conversa sobre a trama e os personagens para estimular o uso do idioma.

Sugestões de perguntas para fazer aos filhos:

What´s your favourite character? Why?

What´s your favourite scene? Why?

Did you like the music in the movie?

2. Jogos educativos em inglês Aproveite os jogos de tabuleiro ou aplicativos educativos disponíveis que tenham versões em inglês. Jogos como "Scrabble", "Boggle" ou "BananaGrams" são ótimas opções para trabalhar vocabulário, ortografia e aperfeiçoar a pronúncia.

3. Explore músicas em inglês Incentive o gosto musical dos seus filhos e apresente a eles novas canções em inglês. Crie playlists com artistas ou bandas que cantem em inglês e proponha momentos de diversão cantando junto. Letras de músicas são excelentes recursos para aprender vocabulário e praticar a compreensão auditiva.

4. Crie atividades de culinária Prepare receitas em inglês com seus filhos. Encontre receitas simples, como cookies ou cupcakes, e envolva-os no processo de leitura das instruções e preparo dos pratos. Durante a atividade, aproveite para praticar diálogos e vocabulário relacionados aos ingredientes e técnicas culinárias.

Use perguntas como:

What's your favourite food?

What's your favourite dessert?

What's your favourite fruit?

Do you like (ingrediente)?

5. Visite sites e aplicativos educativos Existem diversos sites e aplicativos que oferecem conteúdo educativo em inglês para crianças. Explore essas plataformas, que geralmente apresentam jogos, vídeos e atividades interativas, e estimule seus filhos a utilizá-las durante as férias. Alguns apps que você pode utilizar, são: "Play Scrabble", "Draw With Friends", "Sing&Learn", entre outros.

6. Organize uma caça ao tesouro em inglês Crie uma caça ao tesouro em casa ou no quintal, com pistas e enigmas em inglês. Essa atividade promove o uso do idioma de maneira lúdica e estimula a habilidade de compreensão, além de ser uma ótima maneira de manter as crianças entretidas durante as férias. Procure no Google charadas em inglês, você encontrará várias como, por exemplo, Q: What letter of the alphabet is an insect? A: B. (bee), ou Q: What does a ghost eat for dessert? A: I scream. (Ice cream)

7. Promova a leitura em inglês Estabeleça momentos diários de leitura em inglês. Incentive seus filhos a escolherem livros adequados à sua faixa etária e estabeleça um momento para que eles possam ler em voz alta para você. Além de aprimorar a pronúncia, essa prática fortalece o vocabulário e a compreensão textual. Caso tenha alguma dúvida sobre a pronúncia ou significado de alguma palavra, use o dicionário on-line de Cambridge.

8. Estimule o uso do inglês em atividades do dia a dia Durante as férias, encontre oportunidades para que seus filhos pratiquem o inglês em situações cotidianas, como ir ao supermercado, fazer compras online ou interagir com outras pessoas que falam o idioma. Encoraje-os a utilizar o inglês em pequenas conversas e a identificar palavras e expressões comuns.

9. Organize um intercâmbio linguístico Se possível, estabeleça contato com famílias estrangeiras que estejam visitando ou residindo em sua cidade. Promova encontros entre as crianças para que possam interagir e praticar o inglês em um contexto real. Essa experiência proporcionará uma imersão linguística e cultural enriquecedora.

10. Divirta-se com palavras cruzadas e quebra-cabeças em inglês Estimule o raciocínio e o aprendizado de vocabulário com palavras cruzadas e quebra-cabeças em inglês. Existem diversos livros e sites que oferecem esse tipo de atividade, adaptados para diferentes níveis de proficiência, pesquise no Google por "online crossword puzzles in English" e "online jigsaw puzzles to learn English", há muitas opções, escolha uma que ache adequada para a idade da criança. Inclua essa prática em momentos de lazer em família.

Ao utilizar atividades lúdicas, como sessões de cinema, jogos educativos, músicas, e nossas outras dicas, é possível estimular o aprendizado do idioma enquanto se diverte em família. Lembre-se de adaptar as atividades de acordo com a idade e o nível de proficiência de seus filhos. Aproveite esse período, ajude seus pequenos com seu desenvolvimento linguístico e cognitivo e, ainda, proporcione momentos inesquecíveis em família.