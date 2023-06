Este mês marca os 110 anos dos Exames de Inglês de Cambridge. A Cambridge University Press & Assessment tem se aprofundado nos arquivos para mostrar o quanto mudou para as pessoas que estão aprendendo e ensinando inglês com a Cambridge.

Em junho de 1913, três candidatos no Reino Unido fizeram o primeiro exame de proficiência C2, que na época era conhecido como Certificate of Proficiency in English (Certificado de Proficiência em Inglês). O exame, que custava £3 (três libras esterlinas) aos candidatos, era muito diferente do que é hoje. Era um exame de 12 horas que incluía tradução, ditado e transcrição fonética. Os primeiros exames foram feitos por pessoas que queriam se tornar professores de inglês. Os Exames de Inglês de Cambridge mudaram muito, mas ainda se concentram nas habilidades de comunicação e ainda são movidos pelo compromisso de ajudar as pessoas a aprender inglês e provar suas habilidades para o mundo. Hoje, eles se concentram em ajudar as pessoas a se prepararem para o ensino superior, realizarem seus sonhos de carreira e oferecerem aos empregadores o talento de que precisam no mundo atual. Os Exames de Inglês de Cambridge, que incluem a Proficiência C2, são realizados por 6,1 milhões de pessoas todos os anos e são reconhecidos por mais de 25.000 organizações em todo o mundo como prova de conhecimento da língua inglesa.

"Nos últimos 110 anos, os Exames de Inglês de Cambridge têm se fortalecido cada vez mais. Esse sucesso foi impulsionado por uma paixão pela educação, pela inovação constante e pelo compromisso de oferecer exames de alta qualidade", comentou Francesca Woodward, Diretora Administrativa de Inglês de Cambridge. Ela continuou: "De apenas três candidatos, agora abrimos as portas para milhões de pessoas todos os anos para aprender e ensinar inglês. Os documentos históricos de nossos arquivos mostram um quadro fascinante de como muita coisa mudou quando se trata de aprender inglês com a Cambridge. Os documentos originais foram uma revolução na avaliação da língua inglesa, estabelecendo metas claras e enfatizando a capacidade de usar o idioma. Hoje, estamos trabalhando constantemente para transformar a maneira como oferecemos avaliações e produtos de aprendizagem por meio de inovações digitais. Isso inclui a forma como entregamos mais avaliações on-line e como tiramos o melhor proveito de tecnologias como IA e Aprendizado de Máquina. "

Em 2023, o Exame de Proficiência C2 ainda está em alta e é a Qualificação de Inglês de Cambridge de mais alto nível. Ele mostra que você é um falante da Língua Inglesa altamente competente e testa habilidades de acordo com o C2 do Quadro Europeu Comum de Referência, que é o padrão internacional de habilidade linguística. Sobre a abordagem moderna de aprendizado e avaliação com a Cambridge, Woodward diz:

"Sempre foi importante para nós estarmos na vanguarda do ensino da Língua Inglesa. Atualmente, dezenas de milhares de organizações em todo o mundo confiam em nós e nos concentramos no desenvolvimento de experiências de aprendizado exclusivas que só poderiam vir de Cambridge. Nosso trabalho é apoiado por equipes dedicadas, especializadas em aprendizado de idiomas, avaliação e pesquisa educacional. As áreas em que estamos nos concentrando incluem como personalizamos as experiências de aprendizado, como aproveitamos a IA e o Aprendizado de Máquina alinhados às necessidades humanas e como integramos totalmente o aprendizado e a avaliação nas jornadas de aprendizado das pessoas. "

Você sabe responder perguntas de um Exame de Inglês de 110 anos atrás?

Como parte das comemorações, Cambridge está perguntando: você tem o que é preciso para responder perguntas de um Exame de Inglês de 110 anos atrás? Esta pergunta é apenas para diversão, portanto, não envie suas respostas, mas boa sorte!