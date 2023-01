As férias chegaram! Como praticar o inglês durante os dias livres?

As férias de verão são muito esperadas e as favoritas de todo mundo, crianças e adultos. E, realmente, descansar das atividades do ano é necessário. Mas, no processo de aprendizado de inglês, é importante treinar mesmo no período livre. Para isso, separamos algumas sugestões de atividades nas quais você pode integrar a prática do idioma e se divertir ao mesmo tempo.

Venha conferir nossas dicas!

Assistir filmes, séries e desenhos em inglês

Ir ao cinema ou fazer sessões pipoca em casa são atividades comuns nas férias, certo? A única mudança que você deve aplicar nessa atividade é manter o áudio em inglês e assistir as produções favoritas - ou inéditas - com legendas.

Não é uma novidade que ver filmes e outras produções audiovisuais em inglês é extremamente benéfico para o aprendizado do inglês, já que ajuda a melhorar a compreensão auditiva do idioma, mostrando a pronúncia correta das palavras, ajuda a entender mais sobre construção das frases em inglês e, ainda, expande o vocabulário com gírias e novos termos.

Em nosso site, temos um artigo que fala tudo sobre como os vídeos podem ser benéficos para o aprendizado do inglês e dá sugestões de como utilizá-los para praticar o idioma. Confira aqui e veja mais algumas dicas!

Ler e contar histórias em inglês

Assim como produções audiovisuais, a leitura também ajuda na hora de praticar o segundo idioma. Mas, se acalme! Não precisam ser grandes obras da literatura clássica, podem ser notícias do mundo, textos curtos para crianças, livros individuais, quadrinhos, sagas como Harry Potter e outras obras que têm um vocabulário mais simples e fácil de entender.

O mais importante é procurar algo que esteja no seu nível ou no do seu filho. O momento "Clube do Livro" pode ser interessante e você pode usar a leitura como uma atividade coletiva, lendo em voz alta e com a família inteira se ajudando a entender a linguagem do texto escolhido.

Quer mais dicas de como usar a leitura e a contação de histórias para ajudar na prática do inglês? Então, clique aqui e confira mais sugestões!

Ouça músicas e podcasts

Que tal curtir uma boa música e praticar inglês enquanto isso? Aumente o volume da caixa de som e aproveite para curtir suas canções preferidas em inglês, cantando junto!

Você pode também aproveitar e colocar músicas infantis para seus filhos, já que elas têm uma linguagem mais simples e são mais fáceis de acompanhar. Mas, se preferir canções mais populares, pode curtir clássicos como os Beatles, que têm músicas com letras fáceis de entender.

Em nosso site, temos a ferramenta gratuita, Sing&Learn, que é perfeita para crianças que estão começando a jornada do aprendizado de inglês. E, ainda, temos um artigo completo com mais dicas de como usar músicas para praticar.

Já para quem quer praticar em um nível mais avançado e gosta de ouvir debates e notícias, podcasts em inglês são uma ótima opção. Você se mantém informado enquanto pratica o inglês.

Utilize jogos e aplicativos

Use os jogos e a tecnologia a seu favor! Nas férias, é comum que as crianças e adolescentes passem mais tempo jogando e usando aparelhos eletrônicos. Por isso, escolha jogos que tenham conteúdo em inglês ou que sejam educativos sobre o idioma. Em nosso site, disponibilizamos gratuitamente algumas opções de apps e jogos online que podem ser muito úteis durante as férias. Acesse aqui e confira!

Faça brincadeiras ao ar livre

Uma outra opção para ajudar as crianças a praticar - e você também! - é criar momentos para dar a oportunidade delas usarem o conhecimento que adquiriram durante o ano. Então, se estiverem viajando ou forem ao parque, enfim, estiverem brincando ao ar livre, você pode criar dinâmicas divertidas que envolvam o inglês e, com isso, ajudar seu filho a colocar o conhecimento dele em prática.

Por exemplo, a versão em inglês da brincadeira "o mestre mandou" é "Simon says" e você pode fazê-la de forma que as ordens tenham que ser ditas em inglês. Em nosso site, você encontra um artigo completo com várias sugestões de pequenas brincadeiras que podem ser feitas durante as férias, em qualquer momento. Acesse aqui para conferi-las.

Com essas dicas, você e sua família podem aproveitar suas férias sem perder o conteúdo que foi aprendido ao longo do ano e, até mesmo, aprender novas expressões e formas de se comunicar em um segundo idioma. Para mais dicas de atividades como essas que sugerimos, siga-nos em nosso Instagram, por lá oferecemos mais sugestões de filmes, músicas e atividades para você. Clique aqui e saiba mais.