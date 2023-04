Dia da Língua Inglesa: como surgiu o idioma? Por que ele se tornou tão importante?

Todo dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial da Língua Inglesa, como forma de promover o multilinguismo e a diversidade cultural ao redor do mundo. Esse dia foi escolhido em homenagem ao escritor britânico William Shakespeare e por ser o Dia de São Jorge, o santo padroeiro da Inglaterra, país no qual o idioma nasceu.

E, para comemorar esta data, viemos contar um pouco sobre as origens do idioma, quantas versões oficiais ele teve e como ganhou o status de língua mais falada e influente do mundo. Vamos lá?

A origem do idioma

Ao contrário de idiomas que se desenvolveram dentro dos limites de um país ou de uma região geográfica delimitada, o inglês surgiu e evoluiu além das fronteiras da Inglaterra e se desenvolveu em meio a diversas invasões de povos diferentes.

O inglês é considerado um idioma germânico ocidental e é derivado de uma série de diferentes dialetos antigos que vêm desde a ocupação celta na antiguidade e os idiomas que deram origem à língua inglesa, são:

Celta britânico

Anglo-frísio

Saxão

Franco-normando

Latim

O Celta britânico era o idioma usado pelos povos Celtas que ocupavam e dominavam, originalmente, o território britânico até a ocupação romana em 43 d.C.

Já os outros dialetos, como o anglo-frísio e o saxão, foram trazidos às Ilhas Britânicas ao longo dos anos e de uma série de invasões de povos germânicos da Europa Central. Aliás, a própria palavra English é derivada dos dialetos dos anglos e anglos-saxões.

Historicamente, o idioma inglês é dividido em três fases diferentes, caracterizadas pelas diversas influências linguísticas que diferentes povos exerceram no idioma. As fases são:

Inglês antigo (Old english);

Inglês médio (Middle english);

Inglês moderno (Modern english).

Vamos conhecer cada uma dessas fases.

Inglês antigo (Old english)

Inicialmente, o inglês era um grupo de dialetos diversos que refletia as variadas origens dos povos germânicos. Por fim, um desses dialetos saxões ganhou mais destaque do que outros e tornou-se o idioma dominante, o saxão ocidental é a primeira forma antiga de inglês da qual se tem registro. E foi o idioma no qual o poema Beowulf foi escrito. Esse formato da língua inglesa ficou em uso entre os séculos 5 e 11.

Inglês médio (Middle english)

Mais tarde, com as invasões de diversos povos diferentes ao território britânico, o inglês foi passando por uma série de variações. Primeiro, com os vikings, que incorporaram expressões e novas palavras dos dialetos nórdicos. Depois, com os povos normandos, que também introduziram uma série de palavras do franco-normando, alterando o idioma. Essa forma do inglês pode ser vista na obra de Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales e ficou em uso até o século 15.

Inglês moderno (Modern english)

Depois do século 15, com a ascensão do movimento Renascentista, os idiomas se tornaram mais importantes, como forma de estabelecer a influência da cultura de um país. Com isso, o inglês passou por sua fase mais importante de desenvolvimento: a padronização dentro do país e de suas colônias. Dessa forma, ele poderia ser utilizado dentro de todas as colônias do antigo Império Britânico.

Além disso, a literatura inglesa passou por um grande desenvolvimento que ajudou a estabelecer os padrões linguísticos do idioma. O autor William Shakespeare foi criador de diversas palavras em inglês que usamos até hoje. Outra obra de destaque foi a Bíblia do Rei James, que também ajudou a estabelecer o idioma.

Por que o inglês se tornou um dos idiomas mais importantes?

Atualmente, o inglês é o idioma mais falado ao redor do mundo, com 1,2 bilhões de falantes, sendo que desses 379 milhões têm a língua inglesa como idioma materno e 753 milhões têm o inglês como segunda língua. Isso apenas atesta o fato de que o inglês é uma língua global e é fundamental aprender esse idioma. Mas, como o inglês se tornou tão importante, sendo que temos tantos outros idiomas ao redor do globo?

Para tornar-se uma língua global, um idioma deve adquirir um papel especial e ser reconhecido no mundo todo. Ele deve ser língua primária para uma porção considerável da população global, no caso do inglês, que é reconhecido como língua oficial de 70 países, destacamos alguns dos mais populosos: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

No entanto, seu destaque deve ir além disso, e o idioma deve ser reconhecido como principal idioma de comunicação em outros âmbitos. Por exemplo, o inglês é a principal língua de vários domínios, como na aviação, no mundo corporativo e profissional, no âmbito acadêmico e sempre é o primeiro a ser reconhecido em novas tecnologias de informação e comunicação. E isso aconteceu por causa de dois grandes fatores: primeiro, a extensão do poder colonial britânico até o século 19 e a hegemonia dos Estados Unidos como poder econômico no século XX.

Portanto, atualmente, o inglês é a principal língua do mundo e aprender o idioma é fundamental para o desenvolvimento profissional, acadêmico e cultural. Se uma pessoa tiver domínio do inglês, terá muito mais possibilidades ao longo da vida e poderá ter contato com indivíduos de diversas culturas, sem problemas de comunicação.