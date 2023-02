Dicas para praticar a expressão oral em inglês

Para se comunicar de forma eficiente em um segundo idioma a expressão oral é fundamental. E, para isso, a pessoa precisa ter uma boa pronúncia, o que ajuda a ser compreendido pelos outros e a se expressar de forma clara e eficaz. Além disso, a boa pronúncia pode aumentar a confiança e a credibilidade de uma pessoa na comunicação em inglês, seja em uma situação profissional ou pessoal.

A prática constante é essencial para melhorar a pronúncia em inglês. Confira as razões que separamos para mostrar como é importante dedicar tempo e esforço para praticar a pronúncia:

Compreensão

Uma boa pronúncia ajuda a ser compreendido com mais facilidade pelos outros. Quando uma pessoa fala com clareza e precisão, ela comunica suas ideias de maneira mais eficiente e evita mal-entendidos.

Confiança

A prática da pronúncia pode aumentar a confiança de uma pessoa na comunicação em inglês, especialmente em situações formais ou profissionais. Quando uma pessoa se sente segura em sua capacidade de falar bem, ela é mais propensa a se expressar de maneira clara e eficaz.

Credibilidade

Continua após a publicidade

Além de aumentar a confiança, uma boa pronúncia também pode melhorar a credibilidade de uma pessoa em uma situação profissional. A capacidade de falar uma língua com clareza e precisão pode ser vista como um sinal de competência e capacidade.

Aprendizado

A prática da pronúncia pode ser uma ferramenta valiosa para o aprendizado de outros aspectos da língua, como vocabulário e gramática. Quando uma pessoa se concentra em sua pronúncia, ela pode desenvolver a habilidade de ouvir e identificar sons e padrões na língua.

Integração cultural

A capacidade de falar uma língua com boa pronúncia pode ajudar a facilitar a integração em uma cultura estrangeira e a se comunicar com mais eficiência com as pessoas locais.

Foi pensando nisso que separamos algumas dicas para alunos e professores que querem praticar ainda mais a expressão oral e pronúncia de palavras em inglês. Confira!

Dicas para alunos

Continua após a publicidade

Ouça e repita

Uma das melhores maneiras de melhorar sua pronúncia é ouvir falantes com boa pronúncia e tentar imitar os sons que eles produzem. Você pode encontrar materiais de áudio em inglês, como podcasts, livros de áudio ou músicas, e repetir o que ouve até ser capaz de produzir os mesmos sons com precisão.

Foco nos sons, não nas letras

A pronúncia em inglês nem sempre é simples, já que as letras podem ter sons diferentes em diferentes palavras. Em vez de se concentrar nas letras, concentre-se nos sons de cada palavra e tente combinar os sons que ouve com sua própria pronúncia.

Pratique pares mínimos

Pares mínimos são palavras que diferem apenas por um som. Praticar pares mínimos pode ajudá-lo a identificar e corrigir erros de pronúncia. Por exemplo, "bat" e "pat" são pares mínimos e praticar a diferença entre essas duas palavras pode ajudá-lo a diferenciar entre os sons "b" e "p".

Grave-se

Continua após a publicidade

Gravar a si mesmo enquanto fala inglês pode ajudá-lo a identificar áreas de sua pronúncia que precisam ser melhoradas. Você também pode comparar sua pronúncia com a de falantes competentes para ver onde precisa fazer ajustes.

Use um espelho

Praticar diante de um espelho pode ajudá-lo a prestar atenção aos movimentos da boca e da língua ao produzir sons. Isso pode ajudá-lo a fazer os ajustes necessários para melhorar sua pronúncia.

Converse com pessoas

Conversar com outras pessoas que falam inglês pode ajudá-lo a praticar sua pronúncia e obter feedback valioso sobre sua performance. Além disso, a prática da conversação pode ajudá-lo a se sentir mais confiante na sua expressão oral em inglês.

Pratique palavras difíceis

Há algumas palavras em inglês que são conhecidas por serem difíceis de pronunciar. Praticar essas palavras com frequência pode ajudá-lo a melhorar sua pronúncia e adquirir fluência na língua.

Continua após a publicidade

Use recursos tecnológicos

Existem vários aplicativos e tecnologias disponíveis que podem ajudá-lo a praticar sua pronúncia em inglês. Por exemplo, aplicativos de reconhecimento de fala podem corrigir sua pronúncia em tempo real, enquanto você fala.

Dicas para professores

Demonstre a pronúncia correta

Demonstre a pronúncia correta falando claramente e usando entonação, ritmo e ênfase corretos. Isso fornecerá aos estudantes um bom exemplo a seguir.

Use recursos visuais

Utilize recursos visuais, como gestos, imagens, vídeos ou gráficos, pois eles podem ajudar os estudantes a entender a pronúncia de palavras e sons. Essas ferramentas podem mostrar aos estudantes como produzir os sons corretamente.

Continua após a publicidade

Encoraje os estudantes a ouvir

Incentive seus estudantes a ouvir falantes competentes e prestar atenção à pronúncia das palavras. Você também pode tocar gravações de áudio desses falantes e pedir aos estudantes que imitem a pronúncia.

Pratique repetição

A repetição é um elemento crucial na melhoria da pronúncia. Você pode pedir para seus alunos repetirem palavras e frases, prestando atenção à entonação, ritmo e ênfase.

Concentre-se em erros comuns de pronúncia

O inglês tem muitos erros comuns de pronúncia que os falantes menos fluentes cometem. Os professores podem se concentrar nesses erros e ajudar os estudantes a corrigi-los usando recursos visuais, repetição e outras técnicas.

Envolver os estudantes em conversas espontâneas

Continua após a publicidade

As conversas espontâneas podem ajudar os estudantes a praticar a pronúncia em situações de conversação reais. Então, organize atividades em grupo para envolver os estudantes em conversas sobre assuntos relevantes e interessantes.

Use tecnologia

A tecnologia é uma ferramenta valiosa para ajudar os estudantes a melhorar sua pronúncia. Portanto, use esses aplicativos para fornecer feedback imediato e preciso sobre a pronúncia dos estudantes.

Referencie fontes de confiança

Você pode referenciar fontes confiáveis, como livros de áudio, podcasts, filmes e programas de televisão, para ajudar os estudantes a ouvir uma boa pronúncia. Ou você pode criar listas de leitura para ouvir em classe e ajudar os estudantes a praticar.

O que achou dessas dicas? Esperamos que sejam úteis para quem quer praticar ou oferecer apoio para seus alunos durante as aulas.