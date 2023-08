Oportunidades acessíveis ao longo do ano que são aliadas dos gestores e professores na promoção do inglês no Brasil

O inglês é a língua mais influente do mundo, de acordo com o relatório Power Language Index, um relatório criado por Kai L. Chan, especialista em linguagens e idiomas. Ela é a mais usada no ambiente dos negócios e em mais de 80% dos periódicos acadêmicos. Portanto, aprender o idioma é fundamental para quem quer dispor de mais oportunidades profissionais, ter mais acesso a conhecimento e mídias em geral, se comunicar e se relacionar com pessoas ao redor do mundo e conhecer e aprofundar novas culturas.

Pensando nesse cenário, fica fácil entender os motivos pelos quais aprender inglês desde a educação básica é tão importante. Como departamento da Universidade de Cambridge, cujo foco é avaliar e certificar habilidades linguísticas, nossa missão é aumentar a conscientização sobre o aprendizado do idioma. E, para isso, precisamos envolver todos nesse processo, desde familiares e alunos até professores e coordenadores.

Nesse processo, nossos esforços começam com os profissionais da área. Isto porque eles são fundamentais para ensinar à população sobre a importância de aprender a língua inglesa e no ensino do idioma em si. Em maio deste ano, por exemplo, conduzimos um encontro entre educadores e coordenadores pedagógicos para abordar especialmente sobre a importância das avaliações de Cambridge e como elas têm um impacto positivo no processo de aprendizado de inglês como um todo.

Para os alunos, por exemplo, elas são desafiadoras e motivantes, no sentido de ajudá-los a avançar no aprendizado para alcançar seus objetivos. Para os pais, elas são uma ferramenta de comprovação do aprendizado, assim como ajudam a mensurar o retorno em relação ao investimento feito na educação dos filhos. No âmbito escolar, elas - além de representarem um diferencial de mercado - contribuem para a implementação de currículos e programas dedicados e avançados no idioma.

Já para os professores, representam ganho duplo. Por um lado, quando falamos dos resultados dos alunos, contribuem para que possam desenvolver seus planos de aula de maneira mais aplicada e personalizada para cada turma a partir do que é indicado nos relatórios. Por outro, Cambridge tem uma série de qualificações pensadas exclusivamente para eles, o que permite acelerar o desenvolvimento profissional ao unir ensino e atualização não apenas no idioma em si como também nas práticas pedagógicas atuais.

Ainda pensando nos professores, nossos esforços buscam ir além. O Cambridge Day é um exemplo disso. Realizado anualmente em diferentes capitais do país e com transmissão on-line, ele une especialistas de várias partes do mundo para conversar com professores sobre as últimas tendências de ensino, quais as práticas mais interessantes que estão sendo observadas nos últimos anos e é uma verdadeira oficina de insights interessantíssimos sobre o aprendizado e ensino da língua.

Algumas das iniciativas são gratuitas, como a nossa agenda mensal de webinars dedicados tanto aos professores e profissionais da educação, quanto para os estudantes e suas famílias e a versão on-line do evento Cambridge Day, que aconteceu no mês passado.

Continua após a publicidade

E não pararemos por aí! Estamos sempre procurando novas formas de trazer o inglês e sua importância para as pautas de conversas, assim como mostrar o caminho que outras nações percorreram até a fluência de todo um país. Conhecemos muitas particularidades do Brasil, e estamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade.

Por isso, deixamos aqui o convite para todos os professores, gestores, alunos e famílias que queiram se informar sobre as iniciativas e participar dos eventos que nos acompanhem no Facebook, no Instagram e no LinkedIn para não perder as próximas oportunidades!