À medida que a data do exame se aproxima, é essencial que seus alunos pratiquem com exames simulados. Use os materiais de prática fornecidos por Cambridge e crie situações de exame realistas para que eles estejam familiarizados com o formato e a dinâmica do exame.

Passo 6: Foque na comunicação - para alinhar com os outros subtítulos

Lembre-se de que as Qualificações de Cambridge avaliam principalmente as habilidades de comunicação em inglês. É assim que seus alunos colocam em prática o conhecimento de gramática e vocabulário que adquiriram. Incentive seus alunos a praticar suas habilidades de conversação e escuta que podem ser utilizadas em situações do dia a dia.

Preparar os alunos para as Qualificações de Cambridge exige tempo, esforço e dedicação, de todas as partes. No entanto, os benefícios de conquistar uma qualificação amplamente reconhecida e respeitada podem abrir portas para oportunidades educacionais e profissionais.