Qualificações de Cambridge English: quais os benefícios além do certificado?

As Qualificações de Cambridge English são exames aprofundados de comprovação de proficiência em inglês. Criadas por um departamento da Universidade de Cambridge especializado em avaliar e certificar habilidades de língua inglesa, as nossas qualificações oferecem um certificado que é aceito por mais de 25 mil instituições acadêmicas, corporativas e governamentais ao redor do mundo. Portanto, ao conquistar o atestado de proficiência, diversas oportunidades se abrem na vida profissional, acadêmica e pessoal.

Mas as vantagens de se preparar e realizar uma das nossas qualificações vão muito além do certificado de proficiência. E, para vocês entenderem como são vários os benefícios, é sobre eles que viemos falar hoje. Confira quais são!

Construindo a confiança do aluno Um dos benefícios mais notáveis das Qualificações de Cambridge é o aumento da confiança pessoal dos alunos. Pois, ao atingirem novos níveis de conhecimento e habilidades, os estudantes ganham um senso de realização e confiança em suas próprias habilidades.

Ao vivenciar as situações nas quais aplicam seus conhecimentos, eles se tornam mais e mais aptos a participar de discussões informais e formais, expressar opiniões e relatar acontecimentos em textos escritos, compreender textos e áudios mais ou menos complexos, etc. Esse aumento da confiança em sua própria expertise permite-lhes contribuir de maneira mais significativa em reuniões, debates e conversas cotidianas, o que, por sua vez, fortalece ainda mais sua autoconfiança.

Motivação no aprendizado de inglês As Qualificações de Cambridge estabelecem metas alcançáveis e progressivas, já que são separadas por níveis. Por isso, à medida em que os alunos atingem essas metas, a sensação de realização impulsiona sua motivação para continuar estudando e se desenvolvendo. Cada novo "degrau" de conhecimento alcançado representa uma conquista, estimulando os alunos a perseguir novos desafios com entusiasmo renovado.

Com isso, o foco é direcionado para o processo de aprendizagem em si, em vez de apenas para o resultado final. Isso cria uma mentalidade de crescimento, em que os alunos valorizam a jornada educacional e se tornam mais resilientes diante de obstáculos e dificuldades.

Ampliação do conhecimento no idioma As qualificações se organizam em diferentes níveis de complexidade. À medida que os alunos avançam através desses níveis, eles são expostos a uma gama cada vez mais ampla e profunda de conhecimento e serão avaliados por atividades cada vez mais desafiadoras que, dependendo do nível, vão de descrições curtas de situações a argumentações sobre temas mais complexos. Isso não apenas expande seus horizontes, mas também permite que eles construam uma base sólida de compreensão em um determinado campo.

A ampliação do conhecimento não se limita apenas ao conteúdo do curso, mas também se estende às habilidades cognitivas e à capacidade de pensamento crítico. A resolução de problemas complexos e a aplicação prática do conhecimento se tornam mais acessíveis à medida que os alunos se tornam mais proficientes. Essa ampliação do conhecimento não apenas os prepara para desafios futuros, mas também os capacita a abordar questões contemporâneas de maneira informada e reflexiva.

Portanto, investir na busca por qualificações é um investimento não apenas no futuro profissional, mas também no desenvolvimento pessoal.