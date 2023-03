Vai fazer uma Qualificação de Cambridge? Confira algumas dicas para se preparar!

Com o inglês se tornando cada vez mais predominante e sendo a língua global que une pessoas, testes e exames de proficiência no idioma tornaram-se ainda mais indispensáveis para o sucesso em estudos no exterior ou no mercado de trabalho. Isso ocorre porque certificados emitidos por instituições internacionais validam a habilidade dos candidatos em se comunicar em línguas estrangeiras.

Os certificados de proficiência no idioma são fundamentais para comprovar que você consegue entender aulas, se comunicar com colegas, ler documentos e produzir trabalhos, que são habilidades que faculdades, universidades e empresas buscam nos candidatos que selecionam.

E se você vai fazer uma das Qualificações de Cambridge, deve saber que o preparo para o exame é uma etapa importante! Com um bom preparo, o exame será muito mais familiar e a conquista do seu certificado estará muito mais próxima.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas para quem está começando a se preparar. Confira!

Conheça o formato do exame

Antes de começar a estudar, é importante que você conheça o formato do exame. Acesse o site oficial de Cambridge English e leia cuidadosamente as informações sobre o exame que você irá realizar. Você encontrará informações sobre o número de seções, duração e tipos de perguntas que o exame tem. Certifique-se de que você está familiarizado com a estrutura do exame antes de começar a estudar. Dessa forma, você saberá exatamente de qual maneira precisa estudar para o dia do exame.

Use materiais de estudo de qualidade

Existem uma série de materiais, aplicativos e recursos on-line que podem ajudar você a se preparar para uma qualificação de Cambridge e são oferecidos gratuitamente! Escolha os materiais adequados de acordo com o nível da sua Qualificação de Cambridge. Afinal, as ferramentas de estudo de qualidade são especialmente importantes para se preparar para partes específicas do exame, como a seção de escrita ou de compreensão oral. Acesse nosso site e encontre materiais ideais para sua preparação.

Pratique, pratique e pratique

A prática é a chave para o sucesso na maioria dos exames, e as Qualificações de Cambridge não são exceção. Reserve tempo para praticar regularmente e fique atento aos simulados que disponibilizamos. Faça exercícios, complete testes de prática e pratique sua escrita e compreensão oral. Quanto mais prática você fizer, mais confortável você se sentirá no dia do exame. Confira mais recursos on-line.

Melhore suas habilidades de escrita

A seção de escrita pode ser uma das mais desafiadoras em uma qualificação de Cambridge. Certifique-se de que você entenda os diferentes tipos de redação que podem ser solicitados e pratique escrever em cada um deles. Certifique-se de que você esteja seguindo as convenções do idioma inglês, como a gramática e a pontuação corretas.

Melhore suas habilidades de compreensão oral

A seção de compreensão oral é outra seção importante nas Qualificações de Cambridge. Certifique-se de que você está ouvindo uma variedade de fontes de áudio em inglês, como podcasts, noticiários, entrevistas e vídeos. Isso ajudará você a se acostumar com diferentes sotaques e maneiras de falar em inglês. Pratique também fazer anotações durante a audição para ajudá-lo a lembrar das informações importantes.

Faça um curso de preparação

Se você tiver dificuldades para se preparar por conta própria, considere fazer um curso de preparação para a qualificação de Cambridge. Em geral, eles são oferecidos por centros autorizados ou preparatórios e podem ser muito úteis na preparação para o exame.

Se você seguir essas dicas, estará bem preparado para sua qualificação de Cambridge. Lembre-se de que a prática é a chave para conquistar o sucesso e o seu certificado!