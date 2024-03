Carolina Maria de Jesus inspira teses acadêmicas que vão da solidão ao urbanismo; conheça algumas

O dia 14 de março marcou os 110 anos do nascimento da escritora, compositora, cantora e poetisa Carolina Maria de Jesus. Em comemoração, o Instituto Moreira Salles lançou um site (acesse aqui) com informações sobre sua trajetória e seu legado, com um banco de teses sobre a escritora.

Depois da falta de reconhecimento do meio acadêmico nas décadas anteriores, sua produção literária passou a figurar em listas de leitura obrigatória para vestibulares e a produção universitária contemporânea resgata seu protagonismo. Os primeiros estudos acadêmicos dedicados à autora de Quarto de Despejo: Diário de uma favelada surgiram no Brasil por volta dos anos 2000. Os estudos são variados e espelham como a própria obra ultrapassa a literatura.

Reprodução da seção Biografia, que abriga uma linha do tempo no site. Foto: Reprodução site.carolina.ims܂com܂br

Em 1993, a professora Elzira Divina Perpétua, uma das pioneiras, dedicou a Carolina um capítulo de sua dissertação de mestrado Solos e litorais da escrita: uma leitura de memórias (de) marginais. Ela também é autora da primeira tese de doutorado sobre a escritora mineira, defendida em 2000 na Universidade Federal de Minas Gerais.

Na tese Traços de Carolina Maria de Jesus: gênese, tradução e recepção de Quarto de despejo, Elzira compara os manuscritos com a versão editada em livro pelo jornalista Audálio Dantas. “Em 1990, eu procurava autobiografias de mulheres que não tinham profissão reconhecida no mercado e estavam à margem. Carolina já tinha várias obras, era reconhecida internacionalmente, mas ninguém a conhecia no Brasil”, diz a pesquisadora.

A trajetória individual da autora foi o objeto de estudo da professora Bruna Louize Miranda Bezerra Cassiano, autora da dissertação Tragar no corpo, verter em palavras: a escrita da solidão em Quarto de despejo, defendida em 2020 na Universidade Federal da Bahia.

A pesquisa investiga o “eu solitário”, observando múltiplas facetas da solidão, inclusive, como potência criadora. “A solidão é o fio condutor do sentido, que atravessava a miséria, o abandono, os sonhos e as frustrações. O corpo negro era um reduto da solidão.”

A vida de Carolina na favela do Canindé, em São Paulo, no final dos anos 1950, trabalhando como catadora, também inspirou reflexões sobre o espaço urbano.

No estudo Corpo, discurso e território: a cidade em disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus, Gabriela Leandro Pereira analisa as narrativas da escritora para problematizar a cidade na tese defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. “Carolina é como uma guia para pensar os processos de constituição da cidade na primeira metade do século 20.”

Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com uma tese que relaciona os diários de Lima Barreto e de Carolina Maria de Jesus em diálogo com “Negro drama” dos Racionais MCs, a crítica literária e professora Fernanda Sousa afirma que o reconhecimento acadêmico da autora está relacionado ao aumento das pessoas negras e periféricas na universidade por meio de ações afirmativas.

“A invisibilidade e o silêncio sobre a obra de Carolina Maria de Jesus têm relação com uma universidade que era branca, de elite e masculina. Temos vivido uma transformação desse espaço, a partir da presença das minorias que produzem conhecimento e conduzem essa processo de legitimação de determinados autores”, diz a especialista.

Para Michael Dias, professor e pesquisador da vida e obra da escritora no campo da educação antirracista, a quantidade de teses sobre a autora reflete a pluralidade de seus escritos. Desde 2017, ele estuda como a obra de Carolina pode contribuir para uma educação antirracista. Nesse contexto, ele cunhou a expressão "educação carolinista". Trata-se de um estudo inédito que investiga por que os professores buscam a autora para implantar os preceitos de uma educação antirracista. "São as possibilidades que ela consegue abarcar da legislação antirracista nos espaços escolares, como combate ao racismo, valorização da identidade negra e da cultura africana e afrobrasileira", diz o mestre e doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN).

O reconhecimento da obra está inserido em um contexto de revisão de toda a historiografia brasileira. Essa é a visão da professora Iraneide Soares, presidente da ABPN.

“O reconhecimento da obra poderia ter chegado antes, mas ele foi impedido pelo racismo, que se estruturou na sociedade excluindo determinados grupos. Temos muitas autoras que são reconhecidas apenas agora, no século XXI. ”, diz a pesquisadora.

“Tenho orgulho de ver a obra dela no currículo escolar da minha filha de 14 anos em uma escola privada.”

De acordo com o IMS, a proposta central do site é ser um “ponto de encontro”, onde admiradores, estudiosos, leitores e todas as pessoas que se sentem tocadas por Carolina possam compartilhar aspectos preciosos de sua vida e obra em movimento.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN).