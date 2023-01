Chalita se reúne nesta terça com Callegari, que pediu demissão

SÃO PAULO - O novo secretário municipal de Educação, Gabriel Chalita (PMDB), vai ter, nesta terça-feira, 13, a primeira reunião com o ex-titular da pasta, Cesar Callegari (sem partido). Essa será a primeira atividade de trabalho de Chalita no governo petista e deve marcar o último compromisso de Callegari na gestão. O antigo titular entregou nesta segunda para o prefeito Fernando Haddad (PT) a carta de exoneração do cargo.

A troca na secretaria, revelada Estado, foi uma decisão de Haddad com motivação mais política do que técnica. Apesar de, reservadamente, haver críticas da cúpula do governo com relação ao trabalho de Callegari à frente da secretaria, a transferência do comando da pasta para Chalita atendeu a arranjo político com o PMDB com interesse nas eleições municipais de 2016.

Gabriel Chalita assumiuSecretaria Municipal de Educação Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Questionado na semana passada, o próprio Callegari, que estava em férias, se disse surpreso com o convite feito por Haddad ao peemedebista - Chalita é ex-secretário estadual de Educação de Geraldo Alckmin (PSDB). Integrantes da equipe de Callegari indicaram que o ex-secretário ficou decepcionado com a mudança, por acreditar que a pasta começaria a recolher resultados do trabalho desses dois anos.

Nesta segunda, Haddad apareceu de surpresa na Secretaria Municipal de Educação durante reunião de Callegari com os titulares das Diretorias Regionais de Ensino (DREs). O encontro era de fortalecimento do Programa Mais Educação. Segundo fontes que estavam na reunião, Haddad agradeceu Callegari e sua equipe diante dos dirigentes.