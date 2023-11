A Educação Infantil é a principal base do desenvolvimento do indivíduo

Para que o desenvolvimento de uma pessoa seja trabalhado durante a aprendizagem, a atenção precisa ser direcionada às suas necessidades logo na primeira infância e percorrer cada degrau desse processo, abrangendo as particularidades de cada criança adequadamente desde a Educação Infantil, que muitas vezes é o primeiro contato que as crianças têm com o ambiente escolar.

A Educação Infantil é um período de grande mudança, pois é quando ocorre a transição da vida em casa para a vida escolar, podendo desencadear uma série de desafios a serem superados. Essa fase inicial da educação, além de direcionar a compreensão das crianças às aprendizagens acadêmica, concentra-se no acolhimento e na adaptação, fatores que podem influenciar significativamente o futuro desses estudantes, uma vez que a atenção direcionada a esse processo também garante que a criança contemple cada etapa do aprendizado com entusiasmo, interesse e sentimento de pertencimento.

A escola precisa garantir o bem-estar emocional de seus estudantes, além da imersão em uma experiência que o torne parte integrante de suas próprias convicções e aprendizagens, auxiliando o desenvolvimento da confiança, da motivação, do respeito, do trabalho em equipe e da inteligência emocional.

Trabalhar o acolhimento no ambiente de ensino é fundamental para que a autonomia seja adquirida, por isso, um colégio que tem como premissa acolher e dar voz aos seus estudantes cuida para que seus profissionais tenham um olhar que ultrapasse as barreiras que são postas durante a vida acadêmica, proporcionando experiências singulares que pavimentam o caminho de cada estudante, acolhendo-os em sua totalidade.

Promover um ambiente acolhedor exige que a estrutura física e as metodologias de ensino tenham uma atenção redobrada e cautelosa, porque é na escola que a criança começará a compreender e a achar meios para estruturar e formar suas percepções de mundo. Para que esse tipo de experiência alcance o sucesso e abrace diferentes personalidades, é interessante propor variados meios de acolhimento, como rodas de conversas e leitura que coloquem as opiniões e a participação das crianças em pauta.

O mundo está em constante mudança, o que faz as exigências ganharem cada vez mais espaço nos debates acerca da educação. Portanto, compreender a necessidade de acompanhar essas mudanças também faz parte de um processo de acolhimento, tornando imprescindível que a escola ofereça ambientes acessíveis para contemplar atividades e propostas práticas e que se enquadrem às especificidades de cada criança, sempre incentivando conversas, ideias e opiniões, pois é essa atitude que levará o estudante a se sentir pertencente e seguro de seu desenvolvimento a ponto de se tornar autônomo e protagonista de sua própria existência.