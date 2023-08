Colégio Elvira Brandão em palestra sobre educação antirracista no São Paulo Futebol Clube

O Colégio Elvira Brandão, atendendo ao convite do COD (Centro de Orientação Desportiva) do São Paulo Futebol Clube, foi ao salão nobre do Clube para uma palestra com o tema "Letramento Racial".

A educadora Roberta Ribeiro, líder do Programa antirracista do Colégio Elvira Brandão discorreu sobre temas importantíssimos como o processo histórico da desigualdade racial, falou da diferença entre racismo individual, institucional e estrutural, além de concepções de raça, racismo e etnia.

O Programa Antirracista do Colégio Elvira Brandão garante acesso à educação e possui o diferencial de promover a permanência dos estudantes na jornada escolar, dando suporte para o estudante acompanhar a educação básica regular.

A palestra, promovida pela diretoria feminina cultural e eventos do S.P.F.C., aconteceu neste sábado 06/08 e foi aberta aos sócios e convidados de associados.