Elvira de Portas Abertas e Laboratório de Mídias

O Colégio Elvira Brandão realizou mais uma edição do "Elvira de Portas Abertas", evento voltado à mostra de projetos feitos pelos estudantes ao longo do primeiro semestre; dessa vez, com um diferencial: a cobertura do Clube de Mídias.

Durante o primeiro semestre deste ano, os estudantes de todos os segmentos se debruçaram nas aprendizagens e atividades de Projetos, componente que instiga o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a habilidade de resolução de problemas. A partir da escolha dos temas e da percepção das motivações e problemáticas, os estudantes chegaram ao produto final de cada projeto, resultando em apresentações incríveis que compuseram a edição de 2023 do Elvira de Portas Abertas.

Evento Elvira de Portas Abertas

Evento Elvira de Portas Abertas

Evento Elvira de Portas Abertas

Continua após a publicidade

Evento Elvira de Portas Abertas

Evento Elvira de Portas AbertasAlém dos trabalhos contemplados, o colégio disponibilizou opções variadas de alimentação, bebidas e produtos artesanais, o que garantiu o sucesso do evento e o conforto do público; e como a inovação é uma das características em maior destaque do Elvira Brandão, o evento deste ano contou com uma novidade que promoveu ainda mais o protagonismo dos estudantes: o Clube de Mídias, que é composto por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, realizou a cobertura completa da ocasião, registrou os momentos mais importantes e trabalhou na divulgação pós-evento, colocando em evidência todas as habilidades conquistadas durante as aulas.