O Colégio Elvira Brandão conquista a certificação de Escola Referência Google.

Em São Paulo, cidade com mais de 3.000 escolas, apenas 25 são certificadas e, para essa conquista, o Colégio Elvira Brandão migrou seus processos educativos para um modelo com foco tecnológico e on-line e por meio da plataforma Google for Education, cumprindo de forma integral todos os requisitos de excelência digital estabelecidos pelo programa.

As Escolas de Referência Google são reconhecidas como instituições de ensino que desenvolvem soluções inovadoras utilizando as ferramentas educacionais da plataforma Google for Education, aliadas a uma estrutura tecnológica de alto nível e um corpo docente capacitado.

A certificação Google, além de nos proporcionar um melhor conhecimento das ferramentas Google que são usadas em muitas escolas do Brasil, também nos propicia uma investigação de situações que podem ocorrer em sala de aula e como podemos auxiliar o estudante com essas novas tecnologias", destaca o Prof. Jonas Borsetti, Educador Certificado Google Nivel 1.

Para a professora Beatriz Perrella, receber a certificação Google for Education é um passo muito importante para a nossa escola, pois garante o nosso aprimoramento das ferramentas de ensino do G Suite For Education, além de nos permitir aperfeiçoar cada vez mais a nossa prática e usar a tecnologia a nosso favor.

O Elvira tem a tecnologia e a aprendizagem digital como um dos pilares da sua proposta pedagógica. "Acreditamos que, por meio da tecnologia, é possível tornar o ensino e a aprendizagem muito mais atraentes, colaborativos e eficazes, possibilitando ao estudante recursos para resolver problemas, exercer protagonismo, autoria e interagir com toda a comunidade escolar", destaca Adriana Cruz, Gerente de Tecnologia do Colégio Elvira Brandão.

Continua após a publicidade

Dentre as vantagens do Google for Education no processo de aprendizagem, podemos ressaltar as alternativas para que o professor acompanhe de forma individualizada o desenvolvimento das atividades do estudante..

"O projeto Google for Education nos mostrou um novo olhar para o que podemos aprender e ensinar. O processo de formação e capacitação da equipe pedagógica nas mais diversas ferramentas e dinâmicas educativas contribuiu para a familiarização das tecnologias associadas ao Google e demais aplicações que encontramos na escola do século XXI. O trabalho em equipe, a potencialização das resoluções de problemas, o uso dos aplicativos, jogos educacionais e as aulas invertidas trouxeram protagonismo para o estudante e, ainda mais importante, para a construção de sua própria aprendizagem", evidenciou Adriana.

A implantação da plataforma colaborativa Google for Education foi realizada através da parceria com a Foreducation EdTech, Partner do Google for Education no Brasil.