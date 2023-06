Arraiá na Escola: Conectando Tradições

Estudantes interagindo por meio da dança (Colégio Jd Anália Franco)

Arraiá, Festa Junina, Festa Caipira, Festa Joanina. Vários nomes remetem às celebrações tradicionais que ocorrem em todo o Brasil. Além de proporcionarem momentos de alegria e diversão, essas festividades desempenham um papel fundamental no fortalecimento da identidade cultural brasileira. Assim, locais como shoppings centers, igrejas, bares, centros de convivência, ruas e, é claro, escolas se tornam núcleos que conectam tradições, evidenciando o mundo rural e reconhecendo a terra como recurso essencial à vida!

Nas escolas, essa comemoração ecoa por meio de diversos projetos pedagógicos que encantam alunos e famílias. Em especial no Colégio Jardim Anália Franco (o Anália), a realização do "Arraiá" é um momento de encontro entre gerações que possuem a escola como um pilar de suas vidas, reunindo ex-alunos e amigos antigos que se juntam aos membros recentes da comunidade educativa para comemorarem a "colheita do conhecimento" e para compartilharem a vida. Neste ano, a festa do Anália possui como tema "Conectando Tradições", que destaca a relevância da diversidade cultural de nosso país.

Encontro entre gerações no ambiente escolar: diálogo para a formação dos mais jovens (Colégio Jd Anália Franco)

Quando se fala em tradições, os festejos juninos são manifestações que preservam aspectos importantes da história do Brasil. Com raízes que remontam aos tempos coloniais, essa celebração mescla influências europeias e indígenas, criando uma expressão cultural peculiar. Nos ambientes educacionais, os "Arraiás" proporcionam aos alunos a oportunidade de conhecerem e valorizarem essa herança histórica, promovendo uma conexão com os fundamentos de nossa cultura, assim como oportunizando espaço para uma releitura de mundo a partir das vivências contemporâneas.

Essa "festança" do Anália é uma iniciativa que enaltece danças típicas, como o forró, quadrilha, xaxado, dentre outras. Os estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio exploram diferentes ritmos, cores e sons presentes na cultura viva nas diversas regiões do Brasil. Essa vivência perpassa o mundo de cada pessoa, como também dialoga com a realidade do outro, já que as atividades são coletivas e, ao valorizá-las, contribuímos para que os alunos desenvolvam um senso de pertencimento e se sintam orgulhosos da herança cultural que constroem no tempo presente, oportunizando a si mesmos uma linda história a ser contada em um futuro breve.

Danças que valorizam a diversidade cultural brasileira (Colégio Jd Anália Franco)

Interações que contribuem para o senso de pertencimento (Colégio Jd Anália Franco)

Durante os preparativos para a festa, os estudantes são envolvidos em atividades que abrangem diversas áreas do conhecimento, como história, geografia, matemática, língua portuguesa, arte e educação física. Nesse sentido, passam a conhecer os locais de referência das danças, assim como o contexto de surgimento do enredo de cada canção. Vivem respeitosamente seus corpos por intermédio da dança e treinam os tempos musicais com uma nova compreensão do uso da matemática em seu cotidiano. Além disso, na montagem de obras temáticas e decorações diversas, a sensibilidade artística se apresenta aos olhos de todos em exposições estéticas fazendo uso criativo de nossa língua portuguesa.

É importante destacar que os "Arraiás" presentes em diversas escolas brasileiras não se limitam apenas à preservação das tradições culturais locais. Elas também são oportunidades de promover a interculturalidade, ou seja, o diálogo e a troca entre diferentes culturas presentes na história dos membros da comunidade escolar. Esse encontro festivo integra gerações em uma saudosa vivência do passado conectada às tendências contemporâneas. Assim, a música caipira convive bem com o sertanejo universitário, compartilhando o palco com o samba, o frevo, o forró, o vanerão, sempre com muita simbologia presente nas vestimentas e nos adereços das danças protagonizadas pelos estudantes.

No Anália, outras manifestações artísticas ecoam a sensibilidade humana presente nos diversos espaços da escola. Releituras de artistas famosos e quadros originais de estudantes e docentes se misturam às homenagens feitas aos membros da comunidade escolar por meio das bandeirinhas estilizadas espalhadas no pátio da escola. Uma mistura que une o "clássico" ao "meme" em uma comunicação festiva entre os envolvidos nessa maravilhosa festa.

Crianças na descoberta do corpo por intermédio das danças e músicas caipiras (Colégio Jd Anália Franco)

Quadrilha do Terceirão: momentos que mesclam a dança tradicional à crítica social (Colégio Jd Anália Franco)

Vale frisar que os festejos juninos nas escolas não devem servir para estereotipar a pobreza ou evidenciar características de sofrimento da população campesina, como muito já ocorreu no Brasil. Eles devem atuar como eventos conscientizadores sobre a história e relevância dessa importante camada social que atua no campo para manter nosso país em pé, gerando dignidade às pessoas na produção e acesso aos produtos alimentícios.

Outrossim, sempre é necessário ressaltar que o mundo rural possui uma relevância à vida das pessoas como um todo. Dentre os itens que merecem destaque, temos:

O campo desempenha um papel fundamental na economia global, fornecendo alimentos, matérias-primas e recursos naturais. A agricultura e a pecuária são setores essenciais que fornecem alimentos para a população. Além disso, muitas indústrias dependem de matérias-primas advindas do meio rural, como madeira, algodão, borracha, entre outros. Segurança alimentar: A produção agrícola é crucial para garantir a segurança alimentar. O campo é responsável por cultivar uma variedade de alimentos, desde grãos básicos até frutas, vegetais e produtos de origem animal. Sem o campo, seria difícil suprir as necessidades alimentares da população mundial. E, na existência da fome no mundo, não é por falta de alimentos que pessoas passam fome e, com certeza, não é interesse de quem produz manter sua produção "escondida" ou "jogada fora". Alimento é o que gera vida e o campo possui esse poder incrível para a vida de todos nós.

A produção agrícola é crucial para garantir a segurança alimentar. O campo é responsável por cultivar uma variedade de alimentos, desde grãos básicos até frutas, vegetais e produtos de origem animal. Sem o campo, seria difícil suprir as necessidades alimentares da população mundial. E, na existência da fome no mundo, não é por falta de alimentos que pessoas passam fome e, com certeza, não é interesse de quem produz manter sua produção "escondida" ou "jogada fora". Alimento é o que gera vida e o campo possui esse poder incrível para a vida de todos nós. Preservação ambiental: As áreas rurais e campos desempenham um papel importante na preservação ambiental. Eles ajudam na conservação da biodiversidade, fornecem habitats naturais para muitas espécies de plantas e animais e atuam como áreas de recarga para aquíferos e fontes de água potável. Além disso, a agricultura sustentável e práticas agrícolas adequadas podem contribuir para a redução da poluição e a conservação dos recursos naturais.

As áreas rurais e campos desempenham um papel importante na preservação ambiental. Eles ajudam na conservação da biodiversidade, fornecem habitats naturais para muitas espécies de plantas e animais e atuam como áreas de recarga para aquíferos e fontes de água potável. Além disso, a agricultura sustentável e práticas agrícolas adequadas podem contribuir para a redução da poluição e a conservação dos recursos naturais. Recreação e bem-estar: O campo também oferece espaços de recreação e lazer para as pessoas. Muitas delas desfrutam de atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos e passeios pela natureza. Viver o contato com a natureza é uma necessidade para que o ser humano se conecte com a vida em suas múltiplas formas, seja tocando a terra ou ouvindo o som do vento, dos pássaros e dos galhos. Respeitar a vida que ecoa à sua volta é construir um bem-estar para si e para as pessoas que nos cercam.

O campo também oferece espaços de recreação e lazer para as pessoas. Muitas delas desfrutam de atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos e passeios pela natureza. Viver o contato com a natureza é uma necessidade para que o ser humano se conecte com a vida em suas múltiplas formas, seja tocando a terra ou ouvindo o som do vento, dos pássaros e dos galhos. Respeitar a vida que ecoa à sua volta é construir um bem-estar para si e para as pessoas que nos cercam. Conexão cultural: O campo desempenha um papel importante na identidade cultural de muitas comunidades. Tradições, festivais e costumes estão enraizados nas atividades agrícolas e na vida rural. Embora ocorra um processo de fragmentação dos vínculos sociais também no campo, é por meio da vida pulsante no mundo rural que ainda podemos perceber um senso de comunidade e de conexão entre as pessoas de maneira mais uníssona, colaborativa, para a formação de vínculos afetivos e históricos entre as pessoas.

Esses são alguns aspectos que destacamos para mostrar que a vida no campo deve ser celebrada, tanto no mundo rural, como nos grandes centros urbanos. A semente plantada e cuidada, dá seus frutos. Assim somos nós na vida, quando plantamos e cuidamos do que há de melhor no ser humano, criamos as condições para a obtenção dos melhores resultados. E é aí que as escolas conseguem, no processo formativo de crianças e adolescentes (que são as poderosas sementes do bem no mundo), estabelecer o sentimento de gratidão à terra por tudo o que ela nos dá.

E, nesse sentido,o acesso aos alimentos nos eventos juninos são um destaque à parte. As comidas típicas presentes nos Arraiás permitem com que todos conheçam e apreciem a variedade de sabores que a cultura brasileira oferece. Milho cozido, cural, pamonha, pipoca, bolos destacam o poder do milho nessa celebração gastronômica. Somado a isso, vinho quente, quentão, caldo verde, batatas, churros, arroz doce, canjica, quindim, maçã do amor, paçoca dentre outros alimentos que resgatam os sabores do interior de nosso país, possibilitando com que pais e avós revivam suas histórias migratórias ou narrativas de viagens em benefício da formação histórica das crianças e adolescentes.

Culinária diversificada e festiva presente nos Arraiás (Colégio Jd Anália Franco)

Essa vivência promove o respeito à diversidade e valoriza as múltiplas expressões culturais presentes em nossa história. Além disso, a interculturalidade contribui para o desenvolvimento de habilidades como a empatia, a tolerância e a compreensão mútua, tão importantes para a formação de cidadãos conscientes e respeitosos.

É notório como as "Festas Juninas" nas escolas brasileiras também desempenham um papel essencial no fortalecimento dos vínculos comunitários. Ao convidar familiares, amigos e membros da comunidade para participarem dessas festividades, as escolas criam um ambiente de integração propício à boa convivência. No Colégio Jardim Anália Franco, o Arraiá de 2023 terá como tema "Conectando Tradições" e será uma oportunidade para que as pessoas se reúnam e compartilhem momentos de alegria e confraternização em torno de muita cultura.

Ao promover um ambiente acolhedor e festivo, a escola cria um senso de pertencimento e identidade coletiva. A participação ativa dos pais e responsáveis, por exemplo, contribui para que se sintam integrantes do processo educativo. Além disso, outras interações entre diferentes membros da comunidade escolar fortalecem os laços sociais, criando uma rede de apoio e colaboração mútua.

Celebrar a vida na escola começa na infância (Colégio Jd Anália Franco)

Se o "Arraiá" é vivenciado em diversos lugares com variadas intencionalidades, é no ambiente escolar que essa festa tradicional é atualizada, permitindo com que as pessoas resgatem a própria história e se movam à integração festiva que esse evento instiga, refletindo o poder do campo na formação de quem somos. Assim, fica o convite: participe dos festejos juninos e se permita experienciar a vida em suas variadas formas de manifestação artística.

Prof. Sérgio da Costa Bortolim

Mestre em Políticas Sociais e Especialista em Educação

Licenciado em Filosofia e Pedagogia

Diretor do Colégio Jardim Anália Franco