Férias Escolares: opções em São Paulo

Diversão ilimitada nas férias escolares (Colégio Jd Anália Franco)

Imagine a palavra "FÉRIAS". Só por imaginar podemos sentir algo maravilhoso, não é mesmo? Vivê-las, então, é uma experiência indescritível. E os períodos de férias escolares são momentos preciosos na vida dos estudantes, pois além de oportunizarem descanso e diversão, as férias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento integral dos alunos, em atenção especial às crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais que estão em processo inicial de desenvolvimento.

Diversas cidades do Brasil contam com uma programação especial para as crianças. Em São Paulo, por exemplo, há várias opções de diversão e aprendizagem para a criançada. Vamos conhecer um pouco mais?

Os Programas de Férias existentes em clubes, acampamentos, centros recreativos, shoppings centers são formas de as crianças poderem interagir, brincar e se divertir em períodos específicos. Algumas instituições de ensino ofertam uma programação de férias (Julho e Janeiro) com foco no atendimento às demandas das famílias nessa época em que as crianças estão com a "energia pulsante" e que precisam canalizar essa força vital em atividades que gerem aprendizagem de forma lúdica e interativa com outras crianças.

Desenvolvimento da imaginação pelo mundo da fantasia (Colégio Jd Anália Franco)

De modo geral, as escolas fomentam uma rotina acadêmica durante o ano letivo que, gradualmente, vai se tornando intensa à vida dos estudantes. Os alunos passam por uma série de atividades curriculares e extracurriculares que os ocupam e dão um sentido às suas vidas naquele período em que estão direcionados com afinco aos estudos sistemáticos das aulas.

Já no período das férias, as rotinas tendem a ser reorganizadas. As férias proporcionam um tempo necessário para o descanso e para o equilíbrio dos aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Culturalmente, nas férias as pessoas direcionam suas intenções para projetos pessoais mais flexíveis, como uma leitura prazerosa (aquela sem o compromisso de apresentar um resultado externo, exceto pela satisfação pessoal em ler, aprender e viver aquele momento), como também encaminham seu planejamento às atividades físicas para manterem os corpos e mentes saudáveis. Especialmente para as férias escolares, cuidar para que as crianças tenham o tempo necessário para a diversão e desenvolvimento de competências e habilidades para seu crescimento saudável é um desafio às famílias.

É importante destacar que crianças possuem uma energia incrível e direcionar a vivacidade delas para atividades interessantes e com valor agregado não é uma tarefa fácil. O planejamento deve ser minucioso: horários, custos, tempo de deslocamento, cardápios de lanches, almoços e jantares, pessoas que acompanharão cada evento. Ufa!!! Só de pensar nisso, várias famílias já cogitam desistir!! Mas não dá para atribuir à televisão ou aos aparelhos eletrônicos a "missão" de acompanharem as crianças nas férias e, mesmo com o avanço da tecnologia, as crianças necessitam da interação com outras crianças, precisam viver de maneira saudável os conflitos e a alegria do encontro com o outro, aprender brincadeiras novas, conhecer novos amigos. A vida está aí, pulsando! E as decisões da organização familiar direcionará o enredo das férias das crianças no período que já está chegando!

Atividades dirigidas ao ar livre (Colégio Jd Anália Franco)

Se as famílias conseguirem organizar a agenda do trabalho com a rotina de férias das crianças, criar momentos juntos na cidade de São Paulo é uma excelente opção, ainda mais se for para viver a cidade! Aqui, há uma riqueza histórica, cultural e com programações de lazer que oportunizam o encontro das pessoas em família, instigando trocas de experiências entre as gerações. Durante as férias escolares, as famílias podem aproveitar para realizar passeios educativos e divertidos, explorando diferentes aspectos da cidade. Destacamos seis dicas de passeios "BBBs." (Bons, Bonitos e Baratos) para que os adultos possam viver a cidade junto aos seus filhos e netos:

I - Museu da Imigração: Localizado no bairro da Mooca, o Museu da Imigração conta a história das diversas comunidades imigrantes que contribuíram para a formação da cidade e de nosso país. As exposições permitem que as crianças conheçam um pouco mais sobre a história e a cultura de diferentes países. Dá para se aventurar na busca do sobrenome de sua família e passear na Maria Fumaça aos finais de semana.

II - Parque Ibirapuera: Um dos principais parques de São Paulo, o Ibirapuera oferece diversas opções de lazer e cultura. As famílias podem aproveitar para fazer piqueniques, andar de bicicleta, visitar o Museu de Arte Moderna (MAM), o Auditório Ibirapuera, o Planetário, o Museu Afro ou, ainda, em frente ao parque, visitar o MAC (Museu de Arte Contemporânea - USP). Recentemente, o Ibirapuera vem recebendo novos investimentos e tem se mostrado uma excelente opção às férias das crianças (e dos adultos).

III - Museu Catavento: Ele é um museu interativo que oferece diversas atividades educativas nas áreas de ciências naturais, tecnologia e sociedade. As crianças podem explorar experimentos, participar de oficinas e conhecer curiosidades científicas de forma divertida. O prédio é histórico e é uma oportunidade de vivenciar o conhecimento de maneira lúdica.

IV - Museu do Futebol: Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol conta a história do esporte mais popular do Brasil. As crianças podem aprender sobre a evolução do futebol e conhecer curiosidades sobre os grandes craques do país. Atualmente, o museu está com uma exposição incrível sobre a cronologia do Futebol Feminino que vale muito a visita. Destaca-se que, neste mês de julho, ocorrerá a Copa do Mundo de Futebol Feminino e o Brasil terá uma equipe competitiva que, certamente, a criançadavai querer acompanhar as "meninas em campo" e, juntos, daremos aquele apoio para elas.

V - Zoológico de São Paulo: Localizado na zona sul da cidade, é um lugar onde as crianças podem ter contato com animais de diferentes espécies. O passeio permite uma experiência próxima e educativa, onde é possível conhecer animais com seus respectivos hábitos, características e curiosidades. Uma ótima experiência para refletir sobre a preservação dos animais em nosso planeta.

VI - Museu da Língua Portuguesa/Estação Pinacoteca: Localizado no centro da cidade, o Museu da Língua Portuguesa oferece uma experiência imersiva na língua e na cultura lusófona. As crianças podem explorar exposições interativas e participar de atividades que estimulam o uso e o conhecimento de nossa tão amada língua. Depois, só atravessar a rua com atenção e se dirigir à Pinacoteca do Estado de São Paulo que reúne exposições de obras de arte que retratam a história do Brasil com artistas renomados, assim como outras obras mais recentes que instigam a sensibilidade artística em todos os observadores.

Essas dicas são algumas atividades possíveis (digamos que "tradicionais/obrigatórias") para quem mora ou visita a cidade de São Paulo, mas para tudo isso - como dito anteriormente - requer um planejamento minucioso quando a responsabilidade é levar as crianças em período de férias escolares.

Para facilitar essa organização das famílias, o Colégio Jardim Anália Franco (o Anália) proporciona atividades variadas em seu programa "Férias no Anália - Julho/2023", com manifestações artísticas, vivências esportivas, atividades de culinária, projetos com gamificação, contato com a natureza, além de passeios em parques da cidade de São Paulo (CERET e Ibirapuera), visita ao cinema UCI Anália Franco, vivência com os amigos no show circense do Patati Patatá, permitindo com que as crianças vivam uma experiência incrível no período de férias escolares e guardem em sua memória afetiva cada momento. As atividades são cuidadosamente planejadas para estimular a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais das crianças de até 10 anos de idade. É um Programa de Férias aberto para alunos e não-alunos do colégio no período de 29/06 a 28/07 (mais informações podem ser obtidas na secretaria do colégio).

Vivências lúdicas nas férias escolares (Colégio Jd Anália Franco)

O "Férias no Anália" permite que as crianças explorem novos interesses, descubram talentos e construam memórias afetivas. Além disso, o programa promove a interação entre os participantes, incentivando a construção de amizades e o respeito às diferenças. O ambiente seguro e acolhedor do Colégio Jardim Anália Franco oportuniza uma experiência enriquecedora durante as férias escolares, contribuindo para a organização familiar e, é claro, para a diversão e aprendizado das crianças.

Com uma programação que vivencia a aprendizagem lúdica, esse programa permite que as crianças explorem o mundo ao seu redor de forma ativa e envolvente. Elas têm a liberdade de experimentar, questionar, imaginar e construir conhecimento de maneira autêntica. Esse tipo de aprendizagem contribui para o desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança e da capacidade de resolver problemas, habilidades fundamentais para o sucesso acadêmico e pessoal das crianças em qualquer período de suas vidas.

Atividades de Culinária nas Férias Escolares (Colégio Jd Anália Franco)

Ampliação do paladar em atividades diversificadas na cozinha (Colégio Jd Anália Franco)

Uma coisa é certa: seja junto da família ou dos amigos, viver as férias é sempre um momento maravilhoso! E as férias escolares estão aí, batendo às portas de todos! Quem for viajar de São Paulo a outros lugares do planeta, aproveitem a experiência junto aos pequenos para a construção de lembranças positivas em todos os membros da família. Agora, quem estiver em São Paulo no mês de julho não pode deixar de visitar o Anália e aproveitar um dia, uma semana ou o mês todo da programação especial feita ,, especialmente, aos pequenos. Em qualquer contexto de escolha, recomendamos algo essencial: viva bem a vida! Ame, conviva e cuide de você mesmo e das pessoas que você ama. Faça a melhor experiência possível em cada dia e brinde a vida, pois ela é uma só e merece ser vivida da melhor maneira!

Prof. Sérgio da Costa Bortolim

Mestre em Políticas Sociais e Especialista em Educação

Licenciado em Filosofia e Pedagogia

Diretor do Colégio Jardim Anália Franco