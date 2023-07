Nadar é essencial à vida!

Nadar é uma prática que gera vida (Colégio Jardim Anália Franco-SP)

"O essencial é invisível aos olhos!", diz Saint-Exupéry. E é mesmo! Muita coisa essencial passa como invisível, mas ocorre no cotidiano de nossas vidas, desde nosso nascimento. Aprender a sobreviver é uma delas!

Para manter a vida é imprescindível aprender como sobreviver nos diversos locais onde podemos nos fazer presentes. A "piscina" é um dos lugares que o ser humano se aventura a estar presente. Viver momentos dentro d'água pela prática da natação é - também - essencial e é uma aprendizagem que não nos pode ficar invisível, se considerarmos a reponsabilidade que temos diante da vida pessoal e de toda a sociedade.

Saber se deslocar no meio líquido não requer que a pessoa seja uma atleta ou tenha uma técnica impecável semelhantes aos competidores olímpicos. Quando falamos em "aprender a nadar", nos referimos a adquirir noções básicas do funcionamento do nosso corpo, a compreender sobre como se locomover dentro da água, ter conhecimento para entrar e sair de uma piscina, conseguir se sustentar e se deslocar até a sua borda.

Aprender a se adaptar ao ambiente aquático começa na escola (Colégio Jardim Anália Franco-SP)

Uso de estratégias diversificadas para desenvolver habilidades aquáticas (Colégio Jardim Anália Franco-SP)

Em período de férias escolares, por exemplo, o acesso às piscinas é facilitado, seja em apartamentos, sítios, clubes, hotéis ou casas de amigos. Além disso, é importante ressaltar que uma criança pequena pode se afogar até mesmo em um balde de água. Portanto, o ato de respeitar o corpo, o tempo de cada um e a própria água é conduta que deve ser aprendida desde a infância.

Muitos pais perguntam: "crianças pequenas conseguem nadar?". Sim, claro! No entanto, isso varia de criança para criança. Com estímulos e o processo de aprendizagem, você consegue ver crianças de 3 anos que se deslocam sozinhas até a borda de piscinas. No entanto, quando há contextos que dificultam o acesso da criança ao ambiente aquático sob a supervisão de adultos, a criança pode ficar com traumas e apresentar condutas que, por exemplo, na idade de 6 anos apresente receio de colocar o próprio rosto na água. Todavia, respeitando as particularidade e o tempo de cada pessoa, todos conseguem nadar.

Apoio da família é essencial para o desenvolvimento da criança (Colégio Jardim Anália Franco-SP)

Na infância, o importante é realizar uma boa adaptação ao meio líquido e, de forma gradual, partir para os nados. É relevante destacar que para ter um bom desempenho nos esportes, a disciplina é requisito primordial e, na natação, isso é evidente, pois sem disciplina, sem uma aprendizagem sistemática, não se chega a lugar algum.

A natação é um esporte individual que requer treino e consciência corporal. Para executar as técnicas corretamente, é preciso repetir os exercícios várias vezes, corrigindo movimentos incorretos que podem gerar lesões ou não conduzirem aos resultados almejados.

Portanto, qualquer pessoa pode aprender a nadar, dos bebês à "Melhor Idade". No entanto, a técnica dependerá da pessoa e do tempo dedicado aos treinos sempre acompanhados de bons profissionais que venham a orientar o processo de aprendizagem.

No caso do universo da criança, uma dica importante é estimulá-la a molhar o rosto sem usar a toalha para secar. Deixe-a se acostumar com respingos de água no rosto, pois isso facilita muito o processo de adaptação. É recomendado evitar o uso de óculos de natação durante a aprendizagem. Geralmente, as crianças que aprendem a nadar com óculos pulam a fase de adaptação dos olhos à água e, quando entram em uma piscina sem os óculos, podem ter dificuldade em executar os movimentos corretamente e, às vezes, não conseguem nadar. Por isso, é essencial passar por uma boa adaptação ao meio líquido antes de entrar nas técnicas de natação propriamente ditas.

Aprender a nadar com segurança e qualidade (Colégio Jardim Anália Franco-SP)

Na fase escolar como um todo, é muito importante que os estudantes pratiquem exercícios diversos, colocando seus corpos e mentes em atividade. Uma opção é a vivência da natação com regularidade. Um exemplo é o que ocorre no Colégio Jardim Anália Franco (o Anália), em São Paulo. Nele, trabalhamos com crianças de 15 meses a 11 anos de idade com aulas de natação inseridas no currículo da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, respeitando os limites de cada criança e reunindo esforços para superar desafios ou possíveis medos na vivência do ambiente aquático.

Com uma excelente estrutura para a prática da natação, os estudantes contam com piscina coberta e aquecida, vestiários bem equipados e recursos pedagógicos adequados à faixa etária ou nível de experiência do estudante. Além disso, fazem uso de um programa de natação que potencializa a aprendizagem integral dos estudantes. Assim, desde os primeirosanos de vida, a criança tem o suporte de uma equipe de profissionais e de uma instituição que cumprem o papel de gerar autonomia nas pessoas para que, cada uma em seu tempo, possam ganhar o mundo!

Todos aqueles que começam a nadar no Anália, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, conseguem dominar os quatro estilos do esporte: Crawl, Costas, Peito e Borboleta, além de suas respectivas saídas e viradas. Com o treino semanal, temos narrativas de crianças que, antes, tinham muito medo de entrar no ambiente aquático, mas que hoje em dia conseguem nadar com confiança. E, é claro, há estudantes que apresentam potencial para ingressar em equipes de treinamento e assim o fazem, sempre que alinhado ao interesse da família.

A natação é um esporte que gera vida e cria um ambiente profícuo para preservar a saúde de quem o pratica regularmente, construindo uma boa imunidade frente a diversas doenças. A natação é para todos, independentemente de sua realidade. Sua prática instiga habilidades de sobrevivência e, também, é um estímulo para a saúde individual e coletiva das pessoas. Quando os pais sabem nadar, transmitem segurança para seus filhos, facilitando o aprendizado e, mesmo que os familiares não saibam nadar, podem promover a aprendizagem dos filhos com incentivos e conselhos que gerem otimismo na criança para poderem aprender algo que jamais esquecerão em suas vidas!

Portanto, independentemente da idade, é importante que a criança que está aprendendo a nadar esteja sempre acompanhada. Ter um acompanhante confiável e experiente ao lado pode ajudar a superar medos e garantir a segurança durante as atividades aquáticas. Permita-se a nadar! Ouse aprender sempre mais o que lhe é essencial, pois, como diria Saint-Exupéry, existe algo essencial que é invisível aos olhos!

Profª Katia da Silva Palko

Licenciatura em Educação Física pela UNIABC. Possui diversos cursos complementares relacionados à prática da Educação Física no ambiente aquático.

Docente do Colégio Jardim Anália Franco