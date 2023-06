Viver é aprender: ensino integral na escola.

Programa de Ensino Integral: vivências para a vida (Colégio Jd Anália Franco)

Para que as crianças fiquem o dia inteiro na escola é necessário criar um ambiente atrativo e prazeroso que promova a interação entre elas e incentive o espírito investigativo. Uma criança curiosa estará sempre pronta para a experiência do conhecimento e, de forma natural, encontrará motivação diária para múltiplas formas de aprender, sem medo de ser feliz.

Deixar o(a) filho(a) o dia todo na escola é uma decisão da família que envolve diversos aspectos, como: compreender a importância de a criança passar um tempo maior em um espaço de trocas de conhecimento como a escola, entender a relevância do aprimoramento de habilidades individuais para desenvolvimento de novas competências, ter ciência de que a criança amadurece quando vivencia momentos lúdicos com outras crianças de uma faixa etária similar. Além disso, estar na escola durante as manhãs e tardes, cria uma rotina academicamente produtiva na vida da criança, permitindo às famílias direcionarem um tempo maior delas para projetos pessoais e atividades laborais diversas.

Para os estudantes é interessante que a escola ofereça diversas atividades que favoreçam sua autonomia e contribuam ao despertar (ou aprimorar) de habilidades essenciais ao seu desenvolvimento integral. Tudo o que for proposto às crianças no contraturno deve ocorrer de forma divertida e prazerosa. Para tanto, é necessário que a equipe pedagógica elabore um planejamento minucioso que leve em conta a etapa formativa em que a criança se encontra e os objetivos da escola na formação do estudante.

Projetos Educacionais: Interação e Raciocínio Lógico (Colégio Jd Anália Franco)

Continua após a publicidade

Experiências Mãos na Massa geram uma aprendizagem com sentido à vida das crianças (Colégio Jd Anália Franco)

"[...] educação é uma ação premeditada, organizada e longa sobre o desenvolvimento de determinado organismo.¨ (Vygotsky)

Toda criança precisa ser instigada a experiências significativas que produzirão marcas positivas em sua memória afetiva e, para as que ficam em período integral na escola, isso deve ser intensificado. Ao trabalhar com projetos, a escola permite ao estudante acompanhar todo o processo de desenvolvimento de ações que visam a resolução de um problema, o alcance de um objetivo previamente apresentado e, com isso, oportuniza o desenvolvimento socioemocional necessário a todo ser humano, seja na infância, na adolescência ou no universo adulto.

Continua após a publicidade

Uma formação baseada em projetos é essencial para alcançar tudo isso. Participar de cada etapa de um projeto desperta na criança um novo olhar para a aprendizagem de maneira não fragmentada, sem compartimentar o saber em "caixinhas de disciplinas", mas promovendo o encontro com o desconhecido, com aquilo que a criança pode "se arriscar, se aventurar" a aprender, superando os próprios desafios e respeitando os limites do outro.

O fundamental para que o pequeno estudante viva com satisfação esse tempo ampliado que fica na escola é que ele seja entendido como ele é. É uma criança e criança precisa brincar e aprender de acordo com sua faixa etária e seu desenvolvimento.

Vivências diversificadas: banho de mangueira, alegria e interação entre os estudantes (Colégio Jd Anália Franco)

Vale destacar que o ato de brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional, criativo, cultural e físico de uma criança, além de ser importante incentivo à sua autonomia e sociabilidade. Há quem acredite que brincar é um exercício de "Passa-Tempo", uma forma de ocupar a criança enquanto o adulto realiza outras ações "mais importantes". Todavia, é brincando que as crianças constroem o mundo simbólico e edificam habilidades que serão úteis no mundo adulto, quando chegarem lá. Assim, saber lidar com o outro e consigo mesmo, entender as regras (questionando-as quando for necessário), lidar com desafios de maneira natural e equilibrada, planejar ações e participar dos processos são aspectos oportunizados à criança que brinca e que, com certeza, contribuirá à sociedade no futuro.

Pensar e Agir: pensamento, palavras e ações para um Ensino Integral com qualidade (Colégio Jd Anália Franco)

Continua após a publicidade

"(...) o brincar não significa apenas recrear, é uma forma mais complexa que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo (...)." Vera Barros de Oliveira

No Colégio Jardim Anália Franco (o Anália) há o Programa de Ensino Integral para crianças do Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Conforme as demandas de cada faixa etária, rotineiramente elas são direcionadas a uma proposta de acompanhamento de apoio pedagógico, realizando as tarefas de casa e estudo individual, fato que permite às famílias maior tranquilidade na criação dos hábitos acadêmicos do aluno e as crianças que não tiverem tarefas ou estudo específico que necessitem de um acompanhamento são direcionadas à realização de atividades lúdicas e psicomotoras.

Estudo diário no Programa de Ensino Integral: processo de aprender a aprender (Colégio Jd Anália Franco)

No período da manhã, as propostas pedagógicas desse programa são promovidas por meio projetos que instigam histórias contadas e dramatizadas. Além disso, a criança é inserida em uma formação psicomotora e vivências diversificadas em oficinas de atividades Maker, Artísticas, Culinária, Atividade Digital e Musicalização com instrumentos reciclados.

Continua após a publicidade

Atividade na cozinha: aprender com sentido e sabor (Colégio Jd Anália Franco)

Uma escola com um currículo completo precisa estruturar formações diversificadas, com qualidade de planejamento e excelência em sua execução. Para tanto, além dos profissionais polivalentes que coordenam as atividades, outros profissionais especialistas contribuem para que o Programa de Ensino Integral do Anália alcance ainda mais eficácia no desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, o "Integral do Anália" conta com encontros semanais de Natação, Língua Inglesa (English hand on) e Corpo em Movimento que potencializam a aprendizagem do ensino regular e aprimoram habilidades da criança para os desafios futuros.

Corpo em Movimento: dança como forma de expressão (Colégio Jd Anália Franco)

Natação na escola: currículo completo para o desenvolvimento integral das crianças (Colégio Jd Anália Franco)

Continua após a publicidade

Em um programa que busca fazer com que a criança se sinta em casa, é necessário ter uma estrutura física que instigue essa sensação e permita desenvolver diversas propostas educacionais. O Anália, por exemplo, possui salas temáticas e bem estruturadas que viabilizam uma aprendizagem de excelência. Além disso, todo o espaço da escola é usado para que a criança vivencie o que há de melhor: piscina aquecida, laboratório de ciências, espaços criativos (arte, maker), refeitório e muito mais! Vivenciar espaços e recursos diversificados são estratégias usadas pelos profissionais na execução do currículo do Integral e que possibilitam na criança a percepção de que a escola é a continuidade de sua casa com foco em aprender sempre mais!

Espaços diversificados para uma aprendizagem significativa: atividade no laboratório (Colégio Jd Anália Franco)

Para exemplificar uma ação pedagógica que ocorreu no Programa de Ensino Integral do Colégio Jardim Anália Franco, destacamos um projeto que partiu da narrativa clássica de "João e Maria", com foco na valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento. Assim, após a contação da história, um mapa do tesouro foi construído recontando essa narrativa (utilizando os conhecimentos de geografia e matemática). Na Sala de Artes, os estudantes confeccionaram os "dedoches" da história com materiais reciclados desenvolvendo a criatividade, a imaginação e a verbalização de sentimentos.

Já no Espaço Maker, a casa de "João e Maria" foi produzida com materiais diversos e, no processo de interação entre as crianças, a cooperação para organização do espaço coletivo estimulou a autoestima e o companheirismo, fortalecendo os laços de amizade. No momento da culinária, os pequenos estudantes fizeram um delicioso bolo inspirado na narrativa, aplicando os conhecimentos de matemática, língua portuguesa e arte. Com intencionalidade pedagógica, as ações lúdicas ganham um sentido maior para uma aprendizagem significativa à vida dos estudantes.

Atividades ao ar livre: o contato com a natureza é incentivado pela escola (Colégio Jd Anália Franco)

Continua após a publicidade

Piquenique no Parque CERET para construir a memória afetiva (Colégio Jd Anália Franco)

Permitir com que as crianças passem longos períodos na escola é uma decisão importante da família. Mais do que uma necessidade na organização da rotina familiar, estar na escola em período integral deve ser uma experiência que oportunize à criança seu desenvolvimento pleno por intermédio de projetos bem estruturados. Assim, impulsionados por vivências lúdicas e trocas de experiências constantes em um currículo inovador, a ação de "estar na escola o dia todo" é um "ato de poder" quepossibilita aos estudantes a contínua formação para serem cidadãos íntegros, interativos e investigativos em relação aos desafios mundo atual, aprendendo a enfrentar os conflitos cotidianos dentro e fora da escola.

Lucas dos Santos Marques da Silva

Pedagogo e Pós-graduado em Psicopedagogia

Educador do Colégio Jardim Anália Franco

Kátia Frassei Duarte

Pedagoga e Pós-graduada em Psicopedagogia

Docente do Colégio Jardim Anália Franco