O combate à dengue no Brasil requer esforços coordenados em várias frentes, envolvendo ações do governo, comunidades locais e o engajamento de toda a sociedade.

O País registrou na última semana cerca de 1,4 milhões de casos prováveis de dengue, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O país também atingiu mais de 340 mortes pela doença. Outras 775 mortes estão em investigação para descobrir se há relação com a dengue.

De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério, com 451.731 diagnósticos, Minas Gerais segue liderando como o estado com mais casos. Na sequência estão São Paulo (235.447), Paraná (126.922), Distrito Federal (121.433) e Rio de Janeiro (101.145). Os estados de Goiás (76.932), Espírito Santo (48.706) e Santa Catarina (36.306) também aparecem com números elevados de casos prováveis.

O Ministério da Saúde considera em alerta máximo os estados que registram mais de 500 casos na análise do coeficiente de incidência por 100 mil habitantes. Nesta avaliação, o Distrito Federal lidera com 4.310,6 casos a cada 100 mil habitantes.