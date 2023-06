A mais aguardada festa junina do Cambuci acontece no Dia de São João

Arraiá do Colégio Marista Glória será no dia 24 de junho; ingressos antecipados terão desconto

A diversão junina está garantida por meio de diversas atrações no tradicional arraiá do Colégio Marista Glória.

A festa será no dia 24 de junho, sábado, com início às 9h e término às 19h30, prometendo muita alegria, comidas e bebidas típicas, além do convívio de alunos, antigos alunos, famílias, equipe do colégio e muitos amigos.

Quem comprar o ingresso antecipado, irá receber um número para concorrer a um vídeo game XBox ou um Smartwatch, que serão sorteados pela Loteria Federal do dia 01 de julho.

A esperada quadrilha será apresentada pelos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Durante a festa, os participantes poderão se divertir e apreciar a gastronomia típica nas barracas, os famosos "brinquedões", além de uma banda com apresentação de música ao vivo.

Para os interessados, o valor do ingresso antecipado é de R$ 28 e R$ 40 no dia do evento. A melhor idade (acima de 60 anos) paga meia entrada. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente, com cartão de débito ou crédito.

O Colégio Marista Glória está localizado na Rua Cesário Ramalho, nº 288, no Cambuci, São Paulo (SP).

Serviço:

Festa Junina do Colégio Marista Glória

Data: 24 de junho de 2023

Horário: das 9h às 19h30

Valor do convite: R$ 28 (antecipado) e R$ 40 (no dia do evento).

Local: Rua Cesário Ramalho, nº 288, Cambuci, São Paulo (SP)

Venda de ingressos no colégio, aberta para toda a comunidade.