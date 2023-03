Alunos do Glória gravam vídeo com dicas sobre como poupar água

Alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do Colégio Marista Glória mostram preocupação com o meio ambiente no Dia Mundial da Água

O Colégio Marista Glória está promovendo uma ação com seus alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, em comemoração ao Dia Mundial da Água, dia 22 de março.

A turma gravou um vídeo, que está sendo disponibilizado nas redes sociais da instituição de ensino, com dicas sobre o que as pessoas podem fazer para economizar água.

O vídeo traz mensagens como: "Feche a torneira enquanto escovar os dentes", "Ensaboe a louça com a torneira fechada", "Não demore no banho", "Lave o carro com balde, não use mangueira", "Reaproveite a água da máquina de lavar" e "Molhe as plantas com um regador". Ao final, todos falam em uníssono - "Água, se economizar não vai faltar!".

A iniciativa é do Departamento de Marketing do Marista Glória e visa conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da participação de cada um na preservação ambiental.

Confira no link.

Dia Mundial da Água

A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e passou a ser comemorada em 1993. A cada ano, um novo tema é escolhido.

Em 2023 o mote será "Acelerando Mudanças - Seja a mudança que você deseja ver no mundo", com o objetivo de discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento. A ONU iniciou a campanha de promoção sobre a data convidando as pessoas a repensarem suas atitudes em relação ao uso e consumo de água em casa, na escola, na comunidade, enfim, nas suas vidas, assumindo o compromisso de mudanças nas ações de tratamento da água.

O objetivo do Dia Mundial da Água é promover conscientização sobre a relevância da água para a sobrevivência humana e de outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e contaminação.